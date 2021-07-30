29 yıl sonra ihlal kararı! AYM tarihinin en yüksek tazminatı

Olay, 1992 yılında diyarbakır Bismil'de yaşandı. Terör örgütü PKK'ya yardım iddiasıyla gözaltına alınan köylülerden 36 yaşındaki A.K., 19 nisan 1992’de yaşamını yitirdi. Otopsi raporunda copla yapılan işkence sonucu bağırsakları parçalanarak öldüğü ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

RAMBO LAKAPLI ÜSTEĞMEN YARGILANDI

Savcılık, 15 asker hakkında, "işkence suretiyle kasten öldürmek" suçundan dava açtı. Ancak dava uzun bir süre yetkili mahkemenin belirlenmesi için bekledi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi dosyada ilk kararı 18 yıl sonra 2010 yılında verdi. Sanık askerlerden “rambo” lakaplı asteğmen S.Ü.'yü "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. 14 asker ise beraat etti. Sanık asteğmen S.Ü. kararı temyiz etti...

DOSYA YARGITAY’DAN ÜÇ KEZ DÖNDÜ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı 6 mayıs 2012’de usuli eksiklikler gerekçesiyle bozdu. Yenilenen yargılamada mahkeme, Mayıs 2013’te S.Ü.’nün tutuklanmasına karar verdi. Suçlamaları kabul etmeyen S.Ü., bu kez “işkence yapmak suretiyle kastı aşan şekilde öldürme” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar da Yargıtay tarafından eksiklikler nedeniyle 20 Nisan 2015’te bozuldu.. S.Ü. üçüncü kez yerel mahkemede hakim karşısına çıktı. Ekim 2015’te bir kez daha 20 yıl hapse mahkum edildi. Dosya yine Yargıtay'a taşındı. Sonuç yine aynı oldu, karar üçüncü kez ekim 2016'da bozuldu.

26 YIL SONRA ZAMANAŞIMI KARARI VERİLDİ

Yargılama yenilendi. Mahkeme sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Dosya dördüncü kez Yargıtay’ın yolunu tuttu. Yargıtay bu kez de "zaman aşımı" gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi. Sanık aynı gün serbest bırakıldı.

AYM: YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ

Aile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. A.K'nin ölümüne ilişkin yargı sürecinin 26 yıl sonra "mutlak cezasızlıkla" sonuçlandığına dikkat çeken AYM, “yaşam hakkı ve kötü muamele yasağı ihlal edildi” dedi.

REKOR TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Kararda, yargı mercilerinin benzer olayların önlenmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği vurgulandı. Bu gerekçelerle aileye 500 bin TL tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Bu rakam AYM'nin bireysel başvurularda bugüne kadar verdiği en yüksek tazminat olarak kayıtlara geçti.

FAİLLER CEZASIZ KALDI

Ancak zamanaşımı süresi dolduğu için A.K.'nin işkence sonucu ölümüne neden olan failler cezasız kaldı.