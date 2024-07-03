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        Haberler Spor Futbol Diğer Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri - Futbol Haberleri

        Copa America’da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

        Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da grup aşamasının tamamlanması ile çeyrak final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:23
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        Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri
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        Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

        Söz konusu organizasyonda grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. A Grubu’nda, son şampiyon Arjantin oynadığı 3 maçı da kazarak 9 puanla grup lideri olurken, Kanada 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı ve 4 puanla ikinci basamakta yer aldı. B Grubu’nda 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran Venezuela 9 puanla ilk sırada tamamladı. Ekvador ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla gruptan çıkmayı başardı.

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        Turnuvanın en golcü takımı olan Uruguay 9 puanla C Grubu’nu ilk sırada tamamladı. Ev sahibi ABD’nin de yer aldığı C Grubu’nda Panama 6 puanla gruptan çıktı. D Grubu’nda ise 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada Kolombiya yer alırken, 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Brezilya ise 5 puanla grupta ikinci sırada yer aldı.

        SÜPER LİG OYUNCULARININ PERFORMANSLARI

        Turnuvada Süper Lig'de forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonu Kasımpaşa'da geçiren Ekvadorlu Jackson Porozo ve MKE Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Jamaikalı Renaldo Cephas ülkeleri adına mücadele etti. Jackson Porozo, forma şansı bulamadı. Renaldo Cephas ise 3 maçta toplamda 57 dakika saha kalırken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Davinson Sanchez, grup aşamasında oynadığı 3 maçta da 90 dakika sahada yer alırken, 2. maçta Kosta Rika karşısında 1 gollük katkı sağladı ve söz konusu müsabakada maçın oyuncusu seçildi.

        Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ve maçların tarihleri şu şekilde:

        5 Temmuz

        04.00 Arjantin - Ekvador

        6 Temmuz

        04.00 Venezuela - Kanada

        7 Temmuz

        01.00 Kolombiya - Panama

        04.00 Uruguay - Brezilya

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