Çöp konteynerinden çıktı... 17. yüzyıla ait!

DHA

Almanya'nın Köln kentinde, otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Köln kenti polisi yaptığı açıklamada 18 Mayıs tarihinde otoyolda bulunan çöp konteynerinde, ünlü Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten tarafından yapılan bir çocuğun portresi ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'nin 1665'te yaptığı kendi portresinin 64 yaşındaki bir kişi tarafından bulunduğunu belirtti.

ORİJİNAL OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Polis, iki tablonun da uzmanlar tarafından incelendiğini ve tabloların orijinal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Tabloların sahiplerine ulaşamayan polis, kamuoyunun bilgisine başvurdu.

Ünlü İtalyan ressam Pietro Bellotti, 1627 ile 1700 yılları arasında yaşamış ve Venedik´te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler vermiş ressam olarak biliniyor.

Bulunan diğer tablonun ise Samuel van Hoogstraten'e ait gülümseyen çocuk portresi olduğu belirtiliyor.

Resimlerinde perspektifi iyi kullanan Hoogstraten'in, Amsterdam'da Rembrandt'ın öğrencisi olduğu biliniyor.