Çöp evde bulunan bebek devlet korumasında

DHA'da yer alan habere göre olay, 26 Mart günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Apartmandakiler, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartmandakiler, boş olan yan daireden terasa çıktı.

Konya'da çöp dolu evlerinde yalnız bulunan 1,5 yaşındaki A.G., tedavisi sonrası savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yuvasına yerleştirildi. A.G.'nin birlikte yaşadığı annesi Fatma G. hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından eve giren komşuları, çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı A.G.'yi, yerde bitkin halde yatarken buldu. A.G.'ye 2 biberon su içirip besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minik A.G. çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan, sadece besin yetersizliği nedeniyle gıda takviyesi alan A.G., tedavisinin ardından taburcu oldu. A.G., savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, korumaya alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G., hastanedeki kızına refakat etti. Fatma G.´nin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.