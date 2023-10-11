Çöp Adam neden final yapıyor? Çöp Adam final mi yapıyor, bitti mi?

Yemekte Tamer’in kendisinden şüphelendiğini anlayan Sarp; planlarını hızlandırırken, tehlikeli bir oyun daha oynamak için harekete geçer. Serkan ve Tamer Burak ve Sarp’la ilgili parçaları birleştirirken; Sarp, kardeşleriyle kaçışları için hazırlıkları tamamlarlar.