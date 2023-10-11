Çöp Adam neden final yapıyor? Çöp Adam final mi yapıyor, bitti mi?
Star TV'nin ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi Çöp Adam, bu akşam son bölümüyle yayınlanacak. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi 30. bölümüyle veda edecek. İşte, "Çöp Adam neden final yapıyor?" sorusunun yanıtı ile final bölümünde yaşanacakların özeti...
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Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam; yeni sezonuna 13 Eylül'de başladı. 2. sezona yeni başlayan Çöp Adam dizisi 11 Ekim Çarşamba akşamı final 30. final bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki, Çöp Adam neden final yapıyor? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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ÇÖP ADAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Çöp Adam'IN final sebebine ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla beraber; dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği düşünülüyor.
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ÇÖP ADAM FİNALİNDE NELER OLACAK?
Peri’nin Yavuz’u suçlaması Yavuz’un çok ağırına gider ve evi terk eder. Tamer Meryem’i ve ortalığı yatıştırmaya çalışırken Serkan da Azer’in yardımıyla Burak’ın izini sürer. Sarp, Peri ve Tamer’in akşam yemeğinde misafiri olur.
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Yemekte Tamer’in kendisinden şüphelendiğini anlayan Sarp; planlarını hızlandırırken, tehlikeli bir oyun daha oynamak için harekete geçer. Serkan ve Tamer Burak ve Sarp’la ilgili parçaları birleştirirken; Sarp, kardeşleriyle kaçışları için hazırlıkları tamamlarlar.
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