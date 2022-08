Contemporary Istanbul programı açıklandı

Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde, 17-18 Eylül Ön İzleme, 19-22 Eylül Genel Ziyaret açık olarak gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul, 558 sanatçının 1.476 eserini izleyicilerle buluşturacak.

Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül Ön İzleme, 19-22 Eylül Genel Ziyaret tarihlerinde dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Akbank ana partnerliğinde ev sahipliği yapıyor. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde gerçekleşecek fuar 558 sanatçının 1.476 eserini izleyicilerle buluşturacak.

22 farklı ülkeden katılacak galeriler arasında 193 GALERİ, Paris; HESTIA, Belgrad; WADSTRÖM TÖNNHEIM, Marbella, Malmö; DEDICACE, Tiflis; MUCCIACCIA CONTEMPORARY, Roma ilk kez Contemporary Istanbul’da yer alacak. Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye’de yükselen farklı çağdaş sanat girişimleri Are Projects, Antalya; Baksı Müzesi, Bayburt; İmalat-hane, Bursa; Kvareli Foundation for Contemporary Art, Tiflis, Loading Art Space, Diyarbakır; Noks Art Space, Istanbul; OMM, Eskişehir; Viable, Istanbul ve Video-Ist, Balıkesir ev sahipliği yapacak.

GALERI SIYAH BEYAZ

Akbank Sanat ise fuara Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde sanatçı Clement Valla’nın ‘Başka Sesler Başka Odalar’ isimli sergisi ile katılacak. Dijital sanatın olanaklarını kullanarak, her gün baktığımız, yerinde ve sabit durduğuna inandığımız doğanın daima gizli, gizemli yanına yeni boyutlar ekleyen Clement Valla’nın işi bize gördüğümüzü sandığımız veya hiç görmediğimiz nesneleri, anları, durumları gösterecek.

MARTCH ART PROJECT

Fuarın 17. yaşının dikkat çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile The Yard sergisi, CI Dialogues by CIF, ileri dönüşüm temasıyla Contemporary Istanbul Vakfı – Artist in Residence Programı ve Jeff Koons’un BMW iş birliğindeki araba tasarımı yer alıyor.

Contemporary Istanbul'un 17. edisyonu katılımcı galerileri:

ZILBERMAN

193 GALLERY, Paris; AB GALLERY, Seul; AMBIDEXTER, Istanbul; ANCA POTERASU GALLERY, Bükreş; ANNA LAUDEL, Dusseldorf, Istanbul; ART AGENCY, Sofya; ART ON ISTANBUL, Istanbul; BAVAN GALLERY, Tahran; BERMAN CONTEMPORARY, Johannesburg; BOZLU ART PROJECT, Istanbul; BURO SARIGEDIK, Istanbul; C24, New York; C.A.M. GALERI, Istanbul; GALLERY SCHMIDT, Zürih; COLLECT GALLERY, Sofya, Istanbul; DEDICACE GALLERY, Tiflis; DIFO PHOTOGRAPHY, Istanbul; DIRIMART, Istanbul; FIRETTI CONTEMPORARY, Dubai; FREMIN, New York; GALERI 77, Istanbul; GALERI NEV ISTANBUL, Istanbul; GALERI SIYAH BEYAZ, Ankara; GALERIE DIX9, Paris; GALERIA JOAN GASPAR, Barselona; GALERIST, Istanbul; GALLERY TABLEAU, Seoul; HESTIA, Belgrade; HOFA GALLERY, London, Los Angeles, Mikonos; IRAM ART,Ahmedabad;

İrfan Önürmen-Figure with White Pants

IRANSHAHR GALLERY, Tahran; JD MALAT GALLERY, Londra; JD MALAT PROJECT, Londra, Istanbul; LEILA HELLER GALLERY, Dubai, New York; MARIANA CUSTODIO GALLERY, Lizbon; MARK HACHEM GALLERY, Paris, Beyrut; MARTCH ART PROJECT, Istanbul; MIXER, Istanbul; MOHSEN GALLERY, Tahran; MUCCIACCIA CONTEMPORARY, Roma; MUSE CONTEMPORARY ART GALLERY, Istanbul; NAHAVI PROJECTS, Tahran; OBLONG CONTEMPORARY ART GALLERY, Dubai, Forte Dei Marmi; OKTEM AYKUT, Istanbul; OPERA GALLERY, Dubai; PG ART GALLERY, Istanbul; PI ARTWORKS, Istanbul, Londra; PILOT, Istanbul; PIRAMID SANAT, Istanbul; PRIME CUT CULTURE, Bratislava; RED ART ISTANBUL, Istanbul; ROYA KHADJAVI PROJECTS, New York; SANATORIUM, Istanbul; SEVIL DOLMACI, Istanbul; SUMMART, Istanbul; VILLA DEL ARTE, Barselona; VISION ART PLATFORM, Istanbul; WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY, Marbella, Malmö; ZILBERMAN, Istanbul, Berlin.

WADSTROM TONNHEIM GALLERY

Anadolu ve Avrupa yakasından Contemporary Istanbul tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana sefer ile sanatseverler Tersane Istanbul’u ziyaret edebilecek. Ek olarak tüm Deniz Taksi duraklarından sanatseverler 17-22 Eylül tarihleri arasında Tersane Istanbul’a ulaşabilecek. Deniz Taksi seferleri ücretli olarak gerçekleşecektir.

SANATORIUM - Clemens Wolf

The Yard: Heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisi Tersane Istanbul’a yayılıyor

The Yard heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisinde bu yıl Anke Eilergerhard, Ardan Özmenoğlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Can Yıldırım, Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Cavuşoğlu, Güvenç Özel, Halil Altındere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martian Tabakov, Osman Dinç, Renée Levi, Sergen Şehitoğlu, Stijn Ank, Uğur Cinel, Vuslat gibi sanatçıların 22 farklı eseri sergilenecek.

PILOT - LITTLE BIG ASTRONAUT

Contemporary Istanbul Vakfı’nda Limbo sergisiyle yaşamın döngüsünü ele alarak, yaşam ve ölümün yarattığı zıtlığı ziyaretçilerle bir yolculuğa çıkaran sanatçı Canan Tolon’un eserlerinin de yer alacağı The Yard sergisinde mekâna özgü işleriyle dikkat çeken bir diğer isim Ayşe Erkmen’in eseri de yer alacak. Resim ve yerleştirme alanında çalışan, İsviçre'nin önde gelen çağdaş sanatçılarından biri olan Renée Levi’nin büyük bir fiziksel çabayla cesur renklerle boyadığı geniş formatlı tuvallerinden Halil Altındere’nin “Güvenlik Ağacı” isimli heykeli, PİLOT Galeri desteğiyle, seçkide bulunuyor. Seçkiye performans videosuyla dahil olan Isaac Chong Wai, tarih boyunca ve en son Covid-19 pandemisi sırasında, birçok Asyalının, kendisi gibi kamusal alanlarda ırkçı saldırıların kurbanı olmasına odaklanıyor.

Hestia -Nasa Secret Project

CI Dialogues by Contemporary Istanbul Foundation

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından organize edilecek CI Dialogues programı bu yıl Contemporary Istanbul’un 2015-2016 yıllarında Sanat Direktörü olarak görev yapan Marc Olivier Wahler ile birlikte kurgulandı. Konuşma programında “Bugünün ve Yarının Kurumsal ve Ticari Sanat Alanları” konulu galeri ve müze yöneticileri ile gerçekleşecek iki ayrı paneli yer alacak.

SANATORIUM - Soft Amnesia - Luz Blanco

Contemporary Istanbul Vakfı Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı) programında bir araya gelen farklı prensiplerden 5 sanatçının seçtiği hurda ve atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Tosyalı Holding iş birliğinde gerçekleşen Artist in Residence programına katılan Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin İstanbul Maslak’ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla mayıs ayında hurdalarla çalışmaya başladı. Her sanatçının pratiğinden öne çıkan eserlerden oluşan seçki 17-22 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul’un 17. edisyonunda Tersane Istanbul’da sergilenecek.



THE 8 x Jeff Koons

Jeff Koons

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin partnerliğinde Contemporary Istanbul bu yıl dünyaca ünlü Amerikalı heykeltıraş ve ressam Jeff Koons’un tasarımı BMW M850i ev sahipliği yapıyor.

Oblong Contemporary - Antonio Signorini

CI Rehberli Turları

Qua Granite CI17. edisyonda bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerine özel Tersane Istanbul’da çağdaş sanat turu gerçekleştiriyor. Tersane Istanbul’un tarihi mimarisi ve çağdaş sanat ile buluşacak öğrenciler katılımcı galeriler ve sanatçılarla tanışma imkanı bulacak.

Contemporary Istanbul’un 17. Edisyonunun biletlerine ulaşmak ve detaylı bilgi almak için buraya tıklayın