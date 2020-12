15. Contemporary İstanbul bu yıl online olarak sanatseverlerle buluşacak. Bugün ön izlemeyle başlayacak olan fuar 21 Aralık–6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak.

Türkiye'nin en önemli sanat fuarı Contemporary İstanbul'un 15'incisi sanal alemde sanatseverlere kapılarını açıyor. Akbank ana sponsorluğunda yapılacak Virtual Contemporary İstanbul, bugün ve yarın yapılacak ön izlemenin ardından 21 Aralık–6 Ocak tarihleri arasında genel izlemeye açık olacak.

Virtual Contemporary İstanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak; 17 gün boyunca virtual.contemporaryistanbul.com adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek. Contemporary İstanbul'un fiziki edisyonunu ise tüm dünyada oluşan olumsuz şartlardan dolayı 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yapacak.

Önceki gün online olarak gerçekleştirilen basın toplantısında Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Virtual Contemporary Istanbul ve 2021 baharında yapılacak fiziki fuarla ilgili bilgi verdi.

Covid 19 pandemisi nedeniyle fiziksel fuarı Eylül ayından Aralık ayına aldıklarını ancak hafta sonları uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 'ilkbaharın ışıklı, canlı, umut dolu günlerine' taşımaya karar verdiklerini belirten Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz dönem bizi, tüm dünyayı son hızla dijitalleşmeye itti, süreçleri hızlandırmayı mecbur kıldı. CI olarak sanal fuar çalışmalarımız vardı, ancak süreç bu planlarımızı hızlandırmamızı gerektirdi ve şimdi 15. edisyonumuzu sanal fuarımızla başlatıyoruz. Çağdaş sanat alanında yaptığı yenilikler ve gerçekleştirdiği ilklerle Türkiye’den adı İstanbul’la birlikte anılan bir markayı yaratan ve her zaman İstanbul’un dünya kültür sanat metropolleri arasında ilk üçte anılması için çalışan Contemporary İstanbul olarak virtual.contemporaryistanbul.com ile uluslararası sanat çevrelerinde bir ilk olacak bir sanal fuara imza atıyoruz. Sanal fuarımızın fiziksel fuarımızdaki tüm coşkuyu birikimi ve etkinliği yansıtacağını sevinerek göreceğimize inanıyoruz.”

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ise 2020'nin pandemi nedeniyle sanat kurumları ve sanatçılar için çok zor bir yıl olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: "Akbank Sanat olarak bu önemli etkinlikte, küratörlüğünü sevgili Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı 'Korona Günlükleri Karnavalı' karma sergisiyle yer alacağız. Sergi Ansen, Genco Gülan, Gülin Hayat Topdemir, Hande Varsat, Onur Mansız, Seçkin Pirim, Seydi Murat Koç, Sırma Doruk, Sıtkı Kösemen, Sinan Logie ve Suat Akdemir’in eserlerinden oluşuyor. Contemporary Istanbul’un teknolojik altyapısı ve yenilikçi tasarımıyla sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacağına inanıyoruz."

Contemporary Istanbul’un sekiz yıldır bir parçası olan Plugin, yeni medya ve dijital sanata odaklanıyor ve çağdaş sanatın mevcut durumunu yaratıcı müdahalelerle güncellemek ve dönüştürmek için uluslararası sanat fuarının geleneksel formatına eklenerek birbiriyle etkileşimi teşvik eden bir platform yaratıyor.

Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda dördüncü kez gerçekleştiriyor. Virtual Contemporay İstanbul’da online olarak ulaşılabilecek olan Plugin’de bu yıl, Sotheby’s müzayede evinde ilk kez yapay zekanın ürettiği insan portrelerini açık arttırma ile koleksiyonerlere sunan Alman sanatçı Mario Klingemann, yapay zekânın hiç var olmayan insanların portrelerini ürettiği projeleri ile bilinen, Hideaki Okawa’nın da yer aldığı H.o ve yine makine öğrenmesi üzerine çalışan Sofia Crispo’nun eserlerine yer veriliyor.

2019 yılında Atelier Des Luminers’e davet edilen ve Immersive Festival kapsamında ödül alan Void’in The Journey of Being eserine ev sahipliği yapmakla birlikte, veri sanatı alanında eser üreten Nye Thompsonın’da Plugin’de eseri gösterilecek. Biyo sanat ve tasarım alanında çalışmalarını yürüten Ece Gözen ve Selin Balcı’nın üretimlerini ve süreçlerinin yer alacağı Plugin’de; Ayrıca, 18. yüzyıldan bugüne gelen sandalyeleri makine öğrenmesini ile yeniden hayata geçiren tasarımcılar Philipp Schmitt & Steffen Weiss ve dünyada ses getiren yeni medya alanındaki çalışmalarıyla Maxim Zhestkov’da yer alacak.