Conan O'Brien 2025 Oscar Ödülleri'ni sunacak

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2025'te düzenlenecek 97. Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O'Brien'ın sunacağını duyurdu.

Akademi CEO'su Bill Kramer, "Conan O'Brien'ın bu yıl Oscar'ları sunmasından büyük heyecan ve onur duyuyoruz. Muhteşem mizahı, filmlere sevgisi ve canlı yayın tecrübesiyle törene liderlik etmek için mükemmel bir kişi" dedi.

O'Brien Cuma günü yaptığı açıklamada, "Amerika bunu istedi ve şimdi gerçekleşiyor" açıklamasını yaptı.

2002 ve 2006 yıllarında Emmy Ödülleri'ni sunan O'Brien ilk Oscar sunuculuğunu gerçekleştirecek.

Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 3 Mart'ta ABC kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Ünlü komedyen, en çok Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien ve Conan adlı gece şovlarının sunucusu olarak tanınıyor.