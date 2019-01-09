Fenerbahçe, Antalya'da ligin 2. devresi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım kampta 2. kez basına açık antrenman yaptı. Habertürk Spor muhabiri Ahmet Selim Kul da antrenmanı yerinde takip etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Antalya kampına bugün geldi. Antrenmanı sahada izleyen Comolli'nin telefon görüşmesi yapmak için sahadan ayrılıdığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında transfer görüşmeleri yapan Comolli'nin telefonla da transfer çalışmaları yaptığı belirtildi.

İdman öncesinde sahaya gelen ve basın mensuplarıyla selamlaşan Comolli, sarı-lacivertli takımın idari menajeri Volkan Ballı ile saha kenarında bir süre konuştu.

Fransız futbol adamı daha önce yaptığı açıklamada, "Transferlerin yüzde 99'u artık telefonla yapılıyor. Benim Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor" demişti.

DRONE İLE TAKİP

Sarı-lacivertli takımın sabah antrenmanı drone ile de takip edildi. İdman boyunca futbolcuların çalışmaları drone ile kayıt altına alındı. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman ilk 20 dakikadan sonra basına kapatıldı.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.