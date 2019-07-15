ZAJC VE JAILSON DA GİDECEK, FORVET GELECEK!

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, yeni rotası belli oldu. Napoli'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Eljif Elmas ile Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde olan Zajc ve Jailson için ön görülen rakam 30 milyon Euro.