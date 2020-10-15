Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi),bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus (tüysü oluşumlar) denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan guluten isimli bir protein neden olmaktadır.

Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Ailevi kalıtım söz konusudur. Hastalık yaşamının her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Çölyak hastalığının literatürde; çocukluk, ergenlik, orta yaş ve yaşlılıkta ortaya çıktığı görülmüştür.

Çölyak hastalığı, vücutta immunolojik cevabı tetikleyen çevresel (gluten tüketimi) ve genetik faktörlerin birlikte rol oynaması sonucunda ortaya çıkar. Çölyak hastalığın oluşması için hem genetik yatkınlık hem de çevresel faktör olan glutenli gıdalar tüketmekle kendini gösterir.

Çevresel faktörler ve bu faktörlere karşı alınabilecek tedbirler nelerdir?

Çevresel Nedenler

Anne sütünün verilmemesi

Kullanılan mamanın türü

Günlük alınan gluten miktarı

Tahıl tipleri

Uzun süreli antibiyotik kullanımı



Alınabilecek Tedbirler

Anne sütünün teşviki ve bebek dostu hastaneler

Toplumu beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmaları

Tedaviye yönelik hizmetler

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü