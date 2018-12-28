28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'da projeyi yürüten Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ile merkez Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, 3 ayda yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek Erzurum'un yeraltı zenginliklerini gün yüzüne çıkardı.
DHA'nın haberine göre Erzurum'un siyah kehribarı olarak bilinen Oltu Taşı haricinde birbirinden değerli 30 çeşit mermer traverten türü yapı ve yüzey kaplama taşı, beş metalik, yedi metalik olmak üzere cevherleşme sahalarıyla birlikte toplamda 68 çeşit yeraltı maden envanteri oluşturuldu.
Bulunan yeraltı zenginlikleri merkez Aziziye ilçesindeki Emel Çatal Lisesi'nde sergilendi. Sergiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gizemli taşların değerlendirilmesi amacıyla kısa sürede bölgede fabrika kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.
Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk de, yazın 3 ay gece-gündüz demeden otomobil veya yaya olarak yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek yeraltı zenginliklerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Oltu taşından daha değerli olduğuna inandıkları 68 çeşit maden ve değeli taş belirlediklerini vurgulayan Türk, "Erzurum ve çevre ilçelerinde yaptığımız araştırmada çok değerli taşlara rastladık. Öyle ki bunların içinde sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow taşını Pasinler ilçesinde bulduk. Volkanik ve yüzde 95'i cam olan gökkuşağı taşı genelde spa salonlarında dekor veya takı olarak kullanılmakta" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ise taşların yanında organik boyanın ham maddesini de bulduklarını ifade ederek, kısa sürede fabrikaların kurulup bu taşların ve toprağın işlenmesi gerektiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!