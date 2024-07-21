Colin Kazım-Richards, Arsenal'de antrenör oldu

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Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük'te forma giyen A Milli Takım'ın eksi yıldızı Colin Kazım-Richards, Arsenal'de göreve başladı.

Colin Kazım-Richards, Premier Lig devinin akademisine antrenör olarak katıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Colin Kazım Richards, "Arsenal akademisindeki antrenör kadrosunun bir parçası olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mükemmellik ve gelişime olan bağlılığıyla tanınan bir kulübün parçası olmak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye Süper Lig, 3 Türkiye Super Kupası, 1 İskoçya Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi, 1 Yunanistan Kupası ve 1 Brezilya Seria A şampiyonlukları bulunuyor.