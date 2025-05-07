ColendiBank müşteri kabulüne başladı

ColendiBank, yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak 31 Ekim 2024’te BDDK’dan aldığı faaliyet izninin ardından, finansal sisteme entegrasyonunu tamamladı ve 05.05.2025 itibariyle müşteri kabulüne başladı.

Dijital bankacılığın finans sektörünün sınırlarını yeniden tanımladığı bir dönemde yola çıkan ColendiBank'ın, 2025 yılının ilk yarısında müşteri kabulüne başlama hedefini gerçekleştirdiği aktatıldı.

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ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Devrim Cengiz, "Bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yapay zeka tabanlı altyapımızın ilk müşteri verileriyle öğrenmeye ve gelişmeye başladığı yeni bir dönemin ilk aşamasıdır. Önümüzdeki dönemde kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren, kişiye özel çözümler sunan ‘hiper kişiselleştirilmiş’ bir dijital bankacılık sunacağız” dedi.

Cengiz ayrıca Türk bankacılık sisteminin sahip olduğu yetkinlikler ve regülatörlerin vizyoner desteği ile dünyada haklı bir öncülüğü ve bilinirliliği olduğunu da ifade etti.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen de, "ColendiBank, Colendi’nin Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen tam donanımlı alt yapısı ile faaliyet gösterecek. Dijital bankacılıkta attığımız bu adım, ColendiBank’ı her yeniliğe adapte olabilen, yapay zeka temelli çözümleri ile kusursuz ürün sunabilen ve inovasyona öncülük eden bir konuma taşıyor. Türkiye’nin güçlü, gelişmiş bankacılık altyapısı ve regülasyonlar açısından öncü sistemi, global rekabet için kaslarımızı güçlendirerek bize büyük bir ivme kazandırıyor" dedi.

Colendi’nin bir diğer şirketi olan Londra merkezli blok zinciri çözümleri ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı SETL’ın New York Federal Rezerv Bankası'nın (FED) dijital para birimi projesi için teknoloji tedarikçilerinden biri olduğunu hatırlatan Tekmen, yerel ve global düzeydeki ileri yetkinlikler ile ColendiBank'ın müşterilerini kısa zamanda global finansal çözümlerle de tanıştıracağını söyledi.