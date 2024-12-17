Colani'den Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması talebi

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından İngiliz diplomatlar, Colani ile görüşmek üzere başkent Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeden, İngiltere’nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow’un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin yer aldığı fotoğraflar paylaşıldı.

Suriye yeni yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Colani, İngiliz diplomatlara, ülkesine uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, bu adımın savaştan kaçan mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracağını belirtti. Colani ayrıca İngiltere’nin uluslararası alandaki önemini belirterek ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.

Bu toplantı, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici Suriye yetkilileri ve sivil toplum gruplarıyla temas kurmak üzere bir heyet gönderildiğini açıklamasının ardından gerçekleşti. Londra’da düzenlenen basın toplantısında Lammy, İngiltere’nin “Suriye’nin liderlik edeceği kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini” destekleyeceğini belirtti.

Açıklamaya göre Colani, İngiliz yetkililere “hukuk devleti ve kurumsal yapının inşa edilmesinin gerekliliğini” vurgularken, Esad rejiminin ülkenin altyapısını ve tüm toplulukları hedef alarak her şeyi yok ettiğini söyledi.

İsrail’in ilerleyişi ve ateşkes anlaşması

Colani, İsrail’in tampon bölgeye ilerleyişini eleştirerek, Suriye’nin 1974 Ateşkes Anlaşması’na bağlı kalmaya devam edeceğini ancak uluslararası toplumun İsrail’in de bu anlaşmaya uymasını sağlaması gerektiğini belirtti. Colani, “Esad rejiminin devrilmesiyle İsrail’in Hizbullah ve İran destekli milislerden kaynaklı tehdidin ortadan kalktığını” ifade ederek İsrail’in bölgeden çekilmesi gerektiğini savundu.