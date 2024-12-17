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        Haberler Dünya Colani'den Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması talebi | Dış Haberler

        Colani'den Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması talebi

        Suriye'nin yeni yönetiminin genel komutanı Colani, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunarak, dün bir İngiliz diplomatik heyetiyle yaptığı görüşmede İsrail'in tampon bölgeye ve ötesine yönelik ilerlemesini kabul etmediklerini vurguladı. Colani, 1974 Ateşkes Anlaşması'na bağlı kalacaklarını açıkladı.

        Giriş: 17.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:02
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        Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından İngiliz diplomatlar, Colani ile görüşmek üzere başkent Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeden, İngiltere’nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow’un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin yer aldığı fotoğraflar paylaşıldı.

        Suriye yeni yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Colani, İngiliz diplomatlara, ülkesine uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, bu adımın savaştan kaçan mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracağını belirtti. Colani ayrıca İngiltere’nin uluslararası alandaki önemini belirterek ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.

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        Bu toplantı, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici Suriye yetkilileri ve sivil toplum gruplarıyla temas kurmak üzere bir heyet gönderildiğini açıklamasının ardından gerçekleşti. Londra’da düzenlenen basın toplantısında Lammy, İngiltere’nin “Suriye’nin liderlik edeceği kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini” destekleyeceğini belirtti.

        Açıklamaya göre Colani, İngiliz yetkililere “hukuk devleti ve kurumsal yapının inşa edilmesinin gerekliliğini” vurgularken, Esad rejiminin ülkenin altyapısını ve tüm toplulukları hedef alarak her şeyi yok ettiğini söyledi.

        İsrail’in ilerleyişi ve ateşkes anlaşması

        Colani, İsrail’in tampon bölgeye ilerleyişini eleştirerek, Suriye’nin 1974 Ateşkes Anlaşması’na bağlı kalmaya devam edeceğini ancak uluslararası toplumun İsrail’in de bu anlaşmaya uymasını sağlaması gerektiğini belirtti. Colani, “Esad rejiminin devrilmesiyle İsrail’in Hizbullah ve İran destekli milislerden kaynaklı tehdidin ortadan kalktığını” ifade ederek İsrail’in bölgeden çekilmesi gerektiğini savundu.

        Son gelişmeleri fırsat bilen İsrail’in, Suriye’deki askeri hedeflere yüzlerce hava saldırısı düzenlediği, savaş uçakları, füzeler ve savunma sistemlerini tahrip ettiği aktarıldı. İsrail, 1974 Ateşkes Anlaşması’nın çöktüğünü iddia ederek Golan’da silahsızlandırılmış tampon bölgeyi işgal etti.

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        Grup ve topluluklarla diyalog

        Colani, Suriye’deki Dürzi topluluğundan temsilcilerle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki silahlı grupların feshedileceğini ve tüm topluluklar arasında yeni bir “toplumsal sözleşme” oluşturulacağını ifade etti.

        Colani, silahlı grupların Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine dahil edileceğini ve herkesin hukuka tabi olacağını belirtti; “Suriye’nin bölünmemesi ve topluluklar arasında adaletin sağlanması gerektiğini” vurguladı.

        “Artık Suriye’yi yeniden inşa etme zamanı”

        Amerikan New York Times gazetesinin aktardığına göre Colani, dokuz gazeteciyle gerçekleştirdiği görüşmede Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını yineledi.

        Colani, “Askeri süreç bitti; artık devlet inşası ve kamu kurumlarının oluşturulması öncelik olmalı” dedi. Görüşmede askeri üniformasını çıkararak sivil kıyafet giyen Colani, “Esad’ın düşmesiyle savaş sona erdi, şimdi Suriye’yi yeniden inşa etme zamanı” ifadelerini kullandı.

        2254 kararı ve siyasi geçiş

        Pazar günü BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen Colani, BM’nin 2254 sayılı kararının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Colani, değişen siyasi koşullar ışığında kararın güncellenmesi gerektiğini vurgularken, Suriye’nin toprak bütünlüğü, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınmanın öncelikli konular olduğunu ifade etti.

        Colani, geçiş sürecinde kurumların yeniden yapılandırılmasının önemine değinerek, mültecilerin geri dönüşü için güvenli bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtti. Bu sürecin “hassasiyetle ve uzman ekiplerce yürütülmesi” gerektiğini söyledi.

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