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        Haberler Gündem Hava Durumu Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı! - Son dakika flaş hava durumu tahmini | Son dakika haberleri

        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Açıklamada her iki bölgede yağış da beklendiği kaydedilerek dikkatli olunması istendi. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 09:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:07
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        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 27°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 25°

        Ağrı

        Yağmurlu 18°

        KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Rüzgarın da, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

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