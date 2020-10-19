Türk sinemasının son zamanlardaki en sevilen çalışmalarından biri olan Çok Uzak Fazla Yakın filmi, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Dram ve romantizm türündeki filmle ilgili merak edilenleri derledik...

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN OYUNCULARI

Oyuncular : Burcu Biricik, Özgün Çoban, Servet Pandur, Kaan Yılmaz, Metin Coşkun

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN KONUSU

Büyük bir aşk hikayesini konu alan film “Çok Uzak Fazla Yakın” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları büyük bir aşkı inişleri ve çıkışları ile ele alan, seyirciyi derin duygulara sürükleyecek olan bu filmi sakın kaçırmayın...