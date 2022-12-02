2 saatten fazla televizyon izleyen çocukları bekleyen tehlike

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Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, akşamları iki saatten fazla televizyon izleyen çocukların büyüdüklerinde kumar, sigara, esrar ve alkol bağımlısı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, araştırmacılar doğumdan 45 yaşına kadar bin kişiyi izledikleri araştırmada, iki ila altı yılda bir bu kişilerin televizyon kullanımları, kumar oynayıp oynamadıkları hakkında anketler yapıldı.

TELEVİZYONU FAZLA İZLEYENLERİN BAĞIMLILIK RİSKİ DAHA FAZLA Sonuçlar, 5 ila 15 yaşları arasında hafta içi iki saatten fazla TV izleyenlerin yetişkinlikte kumar sorunu yaşama olasılığının, ekran karşısında daha az zaman harcayanlara göre yüzde 29 daha fazla, tütün ürünlerine bağımlı olma olasılıklarının yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koyarken, alkol veya esrar kullanım bozukluğu risklerinin de daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Bu ayın başlarında ortaya çıkan ayrı bir çalışmada Amerikalı çocukların artık günde yaklaşık dört saat ekran başında geçirdikleri düşünüldüğünde bulguların endişe yaratabileceği ifade edildi. Araştırmanın yürütücüsü Otago Üniversitesi'nden önleyici tıp uzmanı Dr. Helena McAnally, "Bu araştırma, bazı insanlar için televizyon izlemenin bağımlılık bozukluğunun erken bir ifadesi olabileceğini veya daha sonra maddeyle ilgili ve diğer bağımlılık bozukluklarına yol açabileceğini gösteriyor" dedi. Genetik, ebeveyn etkisi ve sosyal desteğin olmaması gibi diğer faktörlerin de dikkate alınması gerektiği belirtildi.

AMERİKAN PEDİATRİ AKADEMİSİ: İKİ SAATTEN FAZLA TELEVİZYON İZLENMEMELİ Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların hafta içi akşamları iki saatten fazla televizyon izlememelerini tavsiye ediyor. TV kullanımı ve bağımlılığı üzerine dünyanın ilk uzun vadeli çalışması olduğuna inanılan araştırmada araştırmacılar, 1972 ile 1973 yılları arasında doğumdan sonra bin çocuğu gözlemledi. Gençler, 15 yaşına kadar her iki yılda bir davet edildi ve burada ebeveynler ne kadar televizyon izlediklerine dair anketler doldurdu. Daha sonra dört olası bağımlılığı değerlendirmek için her üç ila beş yılda bir yüz yüze görüşmeler yapıldı. Beş ile 15 yaş arasındaki çocuklar hafta içi her gün ortalama 2 saat 20 dakika televizyon izledi. Genel olarak yüzde 62'si önerilen günde iki saatten fazla izledi ve erkeklerin kızlardan daha fazla izleme eğiliminde olduğu gösterildi. Yetişkinlikte, bin katılımcının 372'sine (yüzde 37) alkol kullanım bozukluğu teşhisi kondu. Yüzde 36'sında (1.003 katılımcının 369'u) tütün kullanım bozukluğu olduğu, yüzde 18'inde (1.003 katılımcının 190'ı) esrar kullanım bozukluğu olduğu tespit edildi. Bilim insanları ayrıca katılımcıların yüzde 18'ine (861 katılımcının 150'sine) kumar bağımlılığı teşhisi konduğunu buldu.

ARTAN EKRAN SÜRESİ OBEZİTEYLE DE BAĞLANTILI Araştırmanın yazarlarından epidemiyolog Dr. Bob Hancox, "Halk sağlığı kurumları daha güvenli alkol kullanımı ve güvenli cinsel uygulamaları savunmak için büyük çaba sarf etti. Güvenli ekran kullanımını savunmak için benzer kampanyalar kullanılabilir. Amerikan Pediatri Akademisi'nin daha önceki tavsiyesi olan günlük ortalama iki saatlik ekran süresi sınırı, çocuklar ve ergenlerde boş zamanlarında ekran başında geçirilen süre için makul bir rehber olmaya devam edebilir. Artan ekran süresi aynı zamanda genç yaşta daha yüksek obeziteyle bağlantılıdır ve bu da yaşamın ilerleyen dönemlerinde bir dizi sağlık sorunu riskini artırır" dedi.