12 PEYGAMBERLERE İNANIYORLAR

Çok tanrılı Kalaş halkı 12 peygambere de inanıyor. Ancak bu peygamberler insan değil doğal olaylar ve insan davranışları. Halk, 4 mevsimin birer peygamber olduğuna inanıyor. Merhamet ve sevinç gibi insani davranışlar ve hisler de diğer peygamberleri oluşturuyor.