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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Çok sesli koro Chromas'ın konuğu Fuat Güner

        Çok sesli koro Chromas'ın konuğu Fuat Güner

        Yenilikçi metodlarıyla tanınan çağdaş koro şefi Başak Doğan'ın yönetimindeki Chromas, özlenen konserlerine geri dönüyor. Yeni sezonun ilk konseri özel konuk Fuat Güner eşliğinde, 25 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:38
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        Chromas'ın konuğu Fuat Güner
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        İyi Gün Dostlarım, Fix You, Dere Kenarında Taş Ben Olaydım gibi sevilen şarkıların yorumlarıyla tanınan, uluslararası alanda özgün tarzıyla öne çıkan Chromas, koro şefi Başak Doğan yönetiminde dinleyicisine yepyeni bir bütünsel bir deneyim yaşatacak.

        Başak Doğan
        Başak Doğan

        Önümüzdeki yıl onuncu yılını kutlamaya hazırlanan çok sesli koro bugüne kadar Tarkan ve Mercan Dede’den Bobby McFerrin’a, Duygu Soylu’dan Evrencan Gündüz’e ve Korhan Futacı’ya, pek çok isimle ortak projeye imza attı. 25 Ekim’deki Zorlu PSM konserinde Chromas, geleneksel hale gelen ve seyirci ile birlikte doğaçlama şarkılar söylediği interaktif – Vocal Painting – bölümünü bir adım öteye taşıyacak sürprizlere de hazırlanıyor. Bu konsere özel bu esnada salon içinde ilk defa 120 kişilik koro seyirciye eşlik edecek.

        2015’te şef Başak Doğan tarafından kurulan Chromas’ın Latince kelime anlamı “renkler”. Çeşitli şehirlerden, geçmişlerden, farklı kesimlerden ve mesleklerden koristlerin oluşturduğu Chromas’ın her üyesi kendine has bir rengi temsil ediyor. Bu çeşitliliği repertuvarına da yansıtan Chromas, modern cazdan folk düzenlemelerine kadar uzanan geniş bir yelpaze ile çeşitli dilleri ve tarzları bir araya getiriyor. Çok sesli çağdaş müziği ülkemizde pop müziğe uyarlayan ve popülerleşmesini sağlamada en büyük etkin olan MFÖ’nün kurucularından Fuat Güner konserde koro ile çok sesli düzenlemesi yapılan iki özel parça seslendirecek. Konserde aynı zamanda Vokal Akademi Pop & Caz Korosu da bir performans sergileyecek. Chromas by Başak Doğan konserinin biletleri Passo'da satışa çıktı.

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        #Chromas
        #Başak Doğan
        #Zorlu PSM
        #Fuat Güner
        #konser
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