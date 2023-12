Çok şaşıracaksınız! Salvador Dali'nin en ünlü tablosu "Belleğin Azmi" hakkında 10 gerçek!

Salvador Dalì'nin Hafızanın Azmi, dünyaca ünlü İspanyol ressamın en tanınmış sanat eseridir. Muhtemelen dünyanın her yerinden insanın hayranlıkla andığı eseri hafızanıza kaydetmişsinizdir; ancak onun oluşumuna katılan her şeyi bilmiyor olabilirsiniz. İşte Salvador Dali'nin en ünlü tablosu "Belleğin Azmi" hakkında bilinmesi gerekenler...

9 -POPÜLER KÜLTÜRE ETKİ ETMİŞTİR

Belleğin Azmi'ne, The Simpsons , Futurama , Hey Arnold , Doctor Who ve Susam Sokağı'nda atıfta bulunulmuştur. Benzer şekilde, Looney Tunes : Back in Action adlı animasyon filminde, The Far Side adlı çizgi romanda ve EarthBound ve Crash Bandicoot 2 : N-Tranced gibi video oyunlarında da buna değinilmiştir.

10- BİRÇOK TAKMA İSİM

Aslı The Persistence of Memory olarak bilinen Belleğin Azmi'nin, "Yumuşak Saatler" , "Sarkık Saatler" , "Zamanın Kalıcılığı" ve "Eriyen Saatler" gibi takma adları vardır.

Kaynak: Museum of Modern Art, New York Times, Britannica