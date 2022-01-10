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Çok Güzel Hareketler Bunlar alt yapı oyuncuları kim? ÇGHB 2 yeni sezon oyuncuları ve isimleri

Kanal D ekranlarının fenomen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de kahkaha tufanı durulmuyor. Bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan ÇGHB 2'nin fragmanında Çok Güzel Hareketler Bunlar alt yapı oyuncularının da ilk defa ana kadroyla birlikte sahneye çıkacağının öğrenilmesi üzerine Çok Güzel Hareketler Bunlar Altyapı oyuncuları kim sorusu gündeme gelmişti. Çok Güzel Hareketler Bunlar alt yapı oyuncuları kim? ÇGHB 2 yeni sezon oyuncuları ve isimleri

10.01.2022 - 18:37 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Çok Güzel Hareketler Bunlar Altyapı ekibi oyuncuları kim sorusunun cevabı belli oldu. Çok Güzel Hareketler 2’de bu hafta yeni alt yapı ekibinden Emre Can Yuva, Helin Elif Balcı, Alperen Sazlı, Mete Çelimli, İpek Ersan, Fatih Yaylacı, Nebi Tolga Yılmaz, İsra Burcu Kanbakoğlu ve Lara Karagöz’den oluşan yeni alt yapı ekibi izleyicileri kahkahaya boğacak.

  • Birsel Kılınçcı

    10 Eylül 1997’de İzmir Konak’ta doğdu. Liseyi İzmir Karşıyaka Lisesinde okudu. 2006 yılında İzmir Bornova’da Bilimsel Tiyatro Atölyesi adında butik bir atölye tiyatrosunda sahne almaya başladı 2014 yılına kadar bu atölyede çeşitli çocuk ve yetişkin oyunlarında rol aldı. 2014-2015 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu bünyesinde ses ve oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Performans Bölümünü Tam burslu olarak kazandı. Üniversite hayatı boyunca oyunculuğun yanı sıra bale, modern dans, yoga, metin yazarlığı ve tiyatro, dans teorisi eğitimleri aldı. Liseler arası ve üniversiteler arası bir çok münazara turnuvasında konuşmacı olarak katılan Birsel yine üniversitede girdiği bir doğaçlama tiyatro kulübü sayesinde Çok Güzel Hareketler2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

     

  • Ali Özün Aydın

     

    21 Aralık 1992 ‘de Ankara doğdu, Ankara Sancak lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi- Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Craft oyunculuk atölyesinde bir yıllık eğitim aldıktan sonra 2018 yılından beri Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda oyuncu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

  • Atakan Çelik

     

    3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu.

    Boyu 183 cm kilo 76 kg.

    İktisat bölümü mezunu.

    Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin “Sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı. İnsanlar da sigortalı şirketinde 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.

  • Ayşegül Yılmaz

     

    13.12.1994 Zonguldak doğumlu.

     

    Aslen Artvin Hopalı.

    Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunu. Aslında sanata olan merakı ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudu. Ama aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığı oyunlarda, çalışmalarda kaldı ve ailesinden habersiz sınavlara girdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandı.

     

    Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk işi BKM yapımı "Deliha" filmi gelin karakteri oldu. Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydu. Yine bir gün “Kesin burada olmayacak“ diye girdiği BKM Mutfak seçmesini kazandı. Önünden geçerken bile heyecanlandığı yerde olduğu için çok mutlu, böyle bir ailede olduğu için çok şanslı hissediyor.

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