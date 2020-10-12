Her hafta kendilerinin yazdığı skeçleri oynayan 22 genci ekrana çıkaran ÇGHB-2, 18 Ekim pazar gecesi ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar 58. yeni bölüm fragmanı...

ÇGHB OYUNCULARI

Ahmet Hilmi Deler,

Atakan Çelik,

Ayşegül Yılmaz,

Batuhan Soyaslan,

Begüm Çağla Taşkın,

Cemile Canyurt,

Cihan Talay,

Ecem Bayır,

Eda Nur Hancı,

Engin Demircioğlu,

Evliya Aykan,

Ezgi Özyürekoğlu,

Fatih Öztürk,

Fatma Tezcan,

Gözde Şencan,

Gürhan Altundaşar,

Hamza Yazıcı,

Metin Pıhlıs,

Ozan Can Yiğit,

Safa Sarı,

Sema Özkan Yorgun,

Yasin Çam

ÇGHB-2 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI