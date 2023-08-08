Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor

Kars çoban köpeğinin iki tip kıl örtüsü bulunduğunu belirten Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunların birincisi uzun, kırçıl ve sert kıllar. İkincisi de onların altında bulunan kısa ve yumuşak kıl örtüsü. Bu kıl örtüsünün aynı anda bu köpekte bulunması, bölgenin sert iklim şartlarına daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Diğer köpeklere nazaran, bu köpek için avantaj. Diğer köpekleri kışın kar yağarken kulübenin içinde görürsünüz ancak Kars çoban köpeğini kar yağışı altında, karın üstünde yatar bir vaziyette, rahat bir şekilde görürsünüz."