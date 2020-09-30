1998 yılında ekran serüvenine başlayan Çocuktan Al Haberi, yeni sezona seyircilerine hoş bir sürpriz yaparak başlıyor. Cumartesi günü yayınlanacak ilk bölüm yarışmacıları, yıllar önce programda yer alan çocuklar olacak. Bu unutulmaz programa yıllar sonra yarışmacı olarak katılacak ve çocukların verdikleri cevapları tahmin etmeye çalışacaklar.

Doğa Rutkay Kamal'ın sunumuyla Çocuktan Al Haberi 3 Ekim'den itibaren Cumartesi-Pazar saat 17.00'de Show TV'de!