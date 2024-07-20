Çocukluk hayali pilotluk mesleğini yapmak için Tıp Fakültesini bıraktı

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Şu anda ESTÜ'de eğitim gören Serkan Deniz, yükseköğretim hayatına ilk olarak İzmirde bir üniversitede tıp fakültesinde başladı. Girdiği fakültede 2 yıl boyunca eğitim gören Deniz, bir süre sonra bulunduğu alanın kendisine hitap etmediğini fark etti. Çocukluğundan beri pilot olmayı hayal eden genç öğrenci, asıl istediği mesleğe ilk adımını atmak için ESTÜ Pilotaj Programına yatay geçiş yaptı. Dünyada uluslararası bir havalimanına sahip tek üniversitede pilotluğa dair tüm incelikleri öğrenmekte olan Serkan Deniz, ilk başlarda zorluk çekmesine rağmen kısa sürede programa adaptasyon sağladı. Genç pilot adayı ESTÜ'de gördüğü nitelikli eğitim ile her geçen gün bilgi birikimini daha da genişletirken; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetek, iyi öğrencilerin kendilerini tercih etmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

REKLAM "HEP UÇMAK VE GÖKYÜZÜNDE ÖZGÜR OLMANIN HİSSİYATINI YAŞAMAK İSTİYORDUM" İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2'nci sınıftayken Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Pilotaj Bölümü'ne yatay geçiş yapan üniversite 4'üncü sınıf öğrencisi Serkan Deniz, "Ben normalde tıp fakültesine ailemin ve kendi isteğimle gitmiştim. Doktor olmak istiyordum. Aslında içimde hep pilot olma isteği vardı. Hep uçmak ve gökyüzünde özgür olmanın hissiyatını yaşamak istiyordum. Tıp Fakültesinde 1'inci sınıfı bitirdikten sonra oranın bana göre olmadığını, daha çok uçmak ve pilot olmak istediğime karar verdim. Ailemle bu konuda konuştum ve ESTÜ'ye yatay geçişimi yaptım. Pilotaj programında yer derslerimizde oldukça kaliteli hocalarımız var. O yüzden yer dersleri konularında çok güzel bir şekilde bize eğitim verdiler. Ama şöyle bir şey de vardı, ben tıp fakültesinden geçtiğim için biraz zorlandım çünkü tıp fakültesi kendi başına dağ gibi bir meslek. Bir sürü bilgiye sahip olmak gerekiyor. Oradan buraya gelince burası, farklı bir sektör olarak çok farklı bilgi birikimi ve kişilik özellikleri isteyen bir program olduğu için başta biraz zorlandım ama sonrasında hızlı bir şekilde adapte oldum" dedi.

Kendilerine sadece uçmanın öğretilmediğini ve nitelikli bir eğitim verildiğini dile getirerek sözlerine devam eden Deniz, "Üniversitemiz bize sadece bilgi vermiyor. Bir pilotun ve kişilik özelliklerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de eğitim veriyor. Bir pilotun hayatını nasıl planlaması gerektiği hakkında bilgi aktarıyorlar. Aslında biz burada sadece teorik veya uçuşa dayalı değil, hayatımıza dayalı bir eğitim alıyoruz. Her gün sabahın erken saatlerinde saat 08.00 gibi kısa bilgilendirmelerimiz oluyor. Ona göre sabah 07.00 gibi okul için kendimizi planlamamız, 06.30 gibi yemeğimizi yememiz ve o şekilde okula gelmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk bize havayollarına geçtiğimizde çok yardımcı oluyor çünkü havayollarında da aynı sistem var. Bir sürü sorumluluğunuz oluyor ve onları gerçekleştirmek için plan yapmalısınız. Hayatınız her daim bir plan içerisinde gerçekleşiyor. Pilot olmak zaten bunu gerektiriyor. Bu okulda, bu eğitimi aldığım için de ekstradan avantajlı bir şekilde meslek hayatına atılacağımı tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.