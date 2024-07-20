Kıbrıs Barış Hârekatı'nın 50'nci yılında anlamlı paylaşımlar

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Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Hârekatı'nın 50'nci yıl dönümü. Kıbrıs adasında barış ve huzurun sağlanması amacıyla düzenlenen bu tarihi operasyon, hem Türkiye hem de Kıbrıs Türkleri için büyük bir dönüm noktası olmuştu.

Hârekatın yıl dönümünü anmak üzere, İbrahim Büyükak, Kıbrıs gazisi olan babası Yusuf Büyükak'ın fotoğrafını paylaştı. İbrahim Büyükak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kıbrıs Barış Hârekat'nın 50'nci yıl dönümü kutlu olsun. Başta canım babam olmak üzere, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" REKLAM FİLİZ AKIN:

Fotoğraflar: Instagram, AA