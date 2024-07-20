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        Haberler Magazin Kıbrıs Barış Hârekatı'nın 50'nci yılında anlamlı paylaşımlar

        Kıbrıs Barış Hârekatı'nın 50'nci yılında anlamlı paylaşımlar

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Hârekatı'nın 50'nci yıl dönümü'nde İbrahim Büyükak, Kıbrıs gazisi olan babası Yusuf Büyükak'ın fotoğrafını paylaşıp, hârekatı'nın 50'nci yılını kutlarken, Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın da bu anlamlı günü andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:04
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        Babası Kıbrıs gazisi
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        Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Hârekatı'nın 50'nci yıl dönümü. Kıbrıs adasında barış ve huzurun sağlanması amacıyla düzenlenen bu tarihi operasyon, hem Türkiye hem de Kıbrıs Türkleri için büyük bir dönüm noktası olmuştu.

        Hârekatın yıl dönümünü anmak üzere, İbrahim Büyükak, Kıbrıs gazisi olan babası Yusuf Büyükak'ın fotoğrafını paylaştı. İbrahim Büyükak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kıbrıs Barış Hârekat'nın 50'nci yıl dönümü kutlu olsun. Başta canım babam olmak üzere, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

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        FİLİZ AKIN:

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #İbrahim Büyükak
        #Filiz Akın

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