Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin yeni bölümünde Mahir, Ali Kaan'ın biyolojik oğlu olduğunu öğreniyor. Mavi ise gecenin bir vakti öğrendiklerine üzülüp kaçıyor. Öte yandan Ali Kaan'ın da ortadan kaybolması şüphe yaratıyor. İşte Çocukluk 8. yeni bölüm fragmanı...

ÇOCUKLUK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇOCUKLUK 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayşegül’le Mahir henüz yaşadıkları anın etkisini üzerlerinden atamadan Mavi’nin ateşlendiği haberiyle yuvaya koşarlar. Kabakulak geçiren küçük kız ateşin etkisiyle babasının onu bırakmamasını sayıklar. Kızın haline dayanamayan Mahir, onu bırakamaz ve hastalığın diğer çocuklara da bulaşmaması için Mavi’ye, Ayşegül’ün evinde bakmaya başlar.

Ayşegül, Mahir ve Mavi, hiç beklemedikleri şekilde küçük sevgi dolu bir aile haline gelirlerken Gülay da kocasından gizli, oğlu olduğu söylenen çocukla bir yolculuğa çıkar. Masum başlayan bu yolculuk, oğlanın beraberinde getirdiği büyük gizem yüzünden başta Gülay ve Mahir olmak üzere, Ayşegül ve Mavi’nin de hayatını alt üst edecektir.