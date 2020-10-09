Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Birinci bölümde; aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır.

ÇOCUKLUK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir. Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir.

Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.