Çocuklarıyla birlikte balkondan düştü!
Olay, Mardin'de meydana geldi. 6'ncı kattan düşen anne ile oğlu kurtarılamadı. 6 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakımda tedavi görüyor
Giriş: 06.03.2024 - 23:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:39
Olay, Mardin'de meydana geldi.
Mardin'de yaşanan olay duyan herkesin yüreğini sızlattı.
Engelli kızının balkondan düşmek üzere olduğunu gören anne, onu kurtarmak isterken 6'ncı kattan aşağıya düştü.
6'ncı kattan düşen annenin kucağında oğlu da vardı.
Anne ile oğlu kurtarılamadı.
6 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakımda tedavi görüyor.
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