Çocuklarını çöp evde terk eden babadan şoke eden savunma!

Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi ve 3 çocuğun evde yalnız olduğu ihbarı üzerine polis, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği adrese gitmişti. Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(8), E.S (5) ve U.S (3) isimli çocukların çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlenmişti. 5 yaşındaki E.S ve 3 yaşındaki U.S'nin üstlerinin çıplak olduğu görülmüştü. Kıyafetleri giydirilen üç kardeş Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldükten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. Çocukların annesi Merve S.'nin yaklaşık bir ay önce evi terk ettiği öğrenilirken baba Ahmet S.'nin ise, zaman zaman eve uğradığı tespit edilmişti. Gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan Ahmet S. ve Merve S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Haklarında dava açılan anne Merve S. ve baba Ahmet S.'nin "Terk" suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

DHA'da yer alan habere göre çocukları 25 gün terk ettiği ileri sürülen anne Merve S. çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmak için Hatay'dan İstanbul'a geldiklerini söyleyerek "Pişmanız. Son bir ayda ne olduysa oldu. İyi bir aileydik" diyerek gözyaşı döktü. Baba Ahmet S. ise, kuryelik yaptığını ve günde 12 saat çalıştığını belirterek "Zamansızlıktan oldu" dedi. Mahkeme, halen Sosyal Hizmetler kurumunda bulunan çocukların gelişim ve sağlık raporlarının gönderilmesine karar verdi.

Hakimin "Komşularınız, eşinizin evi terk ettiğini söylemişler" sorusuna ise, Ahmet S. "Evin pislikleri yüzünden sıkıntımız oluyordu ama terk etme yoktu. Eşimden evi temizlemesini istedim. O da ben 'Üç çocukla nasıl temizleyeyim?' dedi. Ben de 'Üç çocuğu da al git. Ben bir şekilde temizleyeceğim' dedim. Ancak evi temizleyemedim. Polislerin geldiği gün eşim temizlik malzemeleri almak için gitmişti. Polis geliyor kameralarla içeri giriyorlar. Çocuklarımız hiperaktifti. Bu yüzden üstlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Islatıyorlardı kıyafetlerini, çıkarıyorlardı" diye cevap verdi. İçeri giren sosyal güvenlik görevlilerinin karşılarında gördükleri manzara karşısında ağladıklarını tutanaklardan okuyan hakime, sanık baba "Biliyorum, uğraşacaktık temizlik için. Kıyafetleri vardı. Fakat hepsi kirlendiği için atmıştık" dedi.

Hakim, sanıklara "İçler acısı kamera kayıtlarını izledim. Savunmanız nedir?" diye sordu. Kuryelik yaptığını ve günde 12 saat çalıştığını söyleyen baba Ahmet S. "Kurye olarak çalışıyordum, önceki hatalarımızdan dolayı evin çöp ev olduğu doğrudur. Evi temizlemek için zamanım kalmıyordu, zamansızlıktan oldu. Evde su giderleri tıkanmıştı. Evin çöp ev olması nedeniyle eşim çocuklarla başka bir yerde kalıyordu. Evi temizleyecektim ama bir türlü vakit bulamadım" dedi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet S. ve Merve S. ile şikayetçi taraf olarak katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve mağdur çocuklar adına zorunlu atanan avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

"Çocukları terk etmişsiniz" cümlesine karşılık sanık baba, "Çocuklara olay günü kahvaltı etmeleri için yumurta hazırlamıştım. Eşim de malzeme almaya gitmişti. Ben çocukları terk etmem. Kabul etmiyorum bu suçlamayı" dedi.

Çocukların altlarının pis olduğunun sorulması üzerine de baba Ahmet S. "Altlarına yapma diye bir şey yok, çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırmıştım. Ailevi anlaşmazlık sebebiyle evi terk ettiği yönünde ihbar doğru değil. Her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Eşimin annesini getirdim deprem bölgesinden kendimizi kanıtlayabilmek için. En azından bizim başımızda durması için. Çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu aldı" dedi.Hakimin, "8 yaşındaki çocuğunuz sizi korumuş ifadesinde, 'Babam bize yemek veriyordu, bakıyordu' demiş. Ne diyorsunuz?" sorusuna ise, sanık baba Ahmet S. "Elimden geldiğince bakıyordum" diye cevap verdi. Evde ağır koku ve sinek olduğu, annenin 25 gündür eve gelmediği iddiasına ise baba Ahmet S. şöyle yanıt verdi:

"Alt kattaki komşum devamlı tartıştığımız kadındır. Çöpler konusunda eşim yetemiyordu. 10 gün gitti, ben baktım. Sonra ben 'Gel çocukları al git. Ben temizleyeyim' dedim. İzinli günlerimde bile çalışıyordum. Çocuklara yetişmek için çoğu zaman işi de aksattım. Patronlarıma sorabilirsiniz"

"PİŞMANIZ"

İlkokul mezunu olan anne Merve S. ise "Bu olayın herhangi bir savunması olmaz. Ben Hataylıyım. İstanbul'u bilen biri değilim. Çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmak için geldik İstanbul´a. Sokaktaki madde bağımlısına bile yardım eden biriyim. 10 senelik evliyiz. İlk kez başımıza geldi böyle bir şey. Normalde evi temizliyorum. Ama borular patladı. Evi su bastı. Tıkandığı için temizlik yapamadım. Aşağıdaki komşuyu da elektrik çarpmıştı. Su olmayınca temizlik yapamadım. Yoksa biz iyi aileydik. Bir süre hemşire arkadaşımın evinde kalmıştım" dedi.

Çocuklarının devamlı üstlerini çıkardıklarını ama tuvalet alışkanlıklarının olduğunu da söyleyen Merve S. "Yetemiyorduk. Evdeki kamera çekiminde sadece çöpler görünmüş, asla savunacak değiliz. Pişmanız. Evi temizledik. Onlara yeni oda düzenledik, yeni eşya aldık. Daha hijyenik ortam sunmaya çalışıyoruz. Kurum ebeveynlik raporu istedi. Halen Çocuk Esirgeme Kurumundalar. En küçük çocuğumu emziriyordum. Ben anneyim onların acıktığını hissediyorum. Biz onlar için geldik buraya. Eşim kendi mesleğinden vazgeçti. Son bir ayda ne olduysa oldu. Bir daha bu olayın tekrarlamayacağına söz veriyorum. Hasta olduklarında başlarında bekleyen biriyim. Arkadaşlık ortamım yok. İlk kez bu duruma düştüm. Hatay'dan annemi getirdim. Onun da evi yok artık. Bizimle yaşayacak. En azından başımızda duracak" diyerek göz yaştı döktü. Merve S. çocuklarını 25 gün terk ettiğinin sorulması üzerine ise, "Ben bir 8 gün tek gittim. 8 gün sonra gelip çocuklarım alıp onlarla arkadaşıma gittim. Toplamda 25 gün oluyor böyle. Eşime kızmamın sebebi, çocukları temizlemesini istememdi. Daha önce de hakkımızda ihbar yapıldığı doğrudur. Ama çöp yoktu. Kurumdan geldiler, uyardılar. 'Tamam' dedik. Ablamın yanına gittik çocuklarla beraber" dedi.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Dosyada bulunan çocukların evde çıplak dolaştığı, etrafın çöplerle dolu olduğu anlara ait videonun izlenmesi için duruşmadaki izleyiciler salon dışına çıkarıldı. Videonun izlenmesinin ardından devam eden duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı dosyaya katılma talebi olduğunu belirterek, annenin 8 gün değil 25 gün evi terk ettiğini, kaldı ki 8 günün de terk için yeterli bir süre olduğunu ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılmasına karar verdi. Mağdur çocuklar için sosyal inceleme raporu ve kaldıkları sosyal hizmetler kurumundan sağlık ve gelişim raporlarının alınmasına karar verildi. Ayrıca anne ve babanın adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.