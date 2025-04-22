Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
Sakarya'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin firari 3 şüpheli, polise teslim oldu. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor
Sakarya'da kan donduran olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi.
ÇOCUKLARIN KAVGASI KANLI BİTTİ
AA'daki habere göre çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.
ÇATIŞMADA 5 KİŞİ ÖLDÜ
Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.
ÜÇ KİŞİ EMNİYETE TESLİM OLDU
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y. bugün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Şüphelilerin sorguları devam ediyor.