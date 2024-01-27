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        Haberler Sağlık Çocukların bağışıklık sistemi için arı ekmeği tavsiyesi

        Çocukların bağışıklık sistemi için arı ekmeği tavsiyesi

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, çocukların doğal probiyotikle beslenmesinin önemine dikkat çekerek, "Annelere tavsiyem, çocuklarına günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurtla tükettirmeleridir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:36
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        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, bebek bağırsak mikroflorasının dengesi, alerji, astım, otizm ve gastrointestinal hastalıklar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Probiyotik mikroorganizma tüketiminin çocuklarda diyare, solunum ve diş çürümesi enfeksiyonları, bebeklerde atopik dermatit ve yenidoğanlardanekrotizanenterekolit oranını azalttığı, probiyotik ve prebiyotiklerin kalsiyum emilimini artırma yeteneği ve çocukların kemik yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu aktaran Çakır, “Bu nedenle çocukların doğal fermente gıdalardan zengin beslenmesi, sağlıklı büyüme ve gelişme açısından önemlidir. Yoğurt, arı ekmeği gibi doğal probiyotik kaynaklarının çocukların beslenme düzenine eklemesini tavsiye ediyorum. Annelere tavsiyem, çocuklarına günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmeleridir” dedi.

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        Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise doğal probiyotikler arasında yer alan arı ekmeği hakkında bilgiler paylaştı. Samancı, “Arı ekmeği kovanda üretilirken polen, bal ve diğer arı salgıları ile karıştırılmakta ve laktik asit fermentasyonuna bırakılmaktadır. Bu karışım, farklı enzim, mikroorganizma, nem ve sıcaklığın etkisiyle kimyasal değişikliğe maruz kalmaktadır. Karışım yaklaşık iki hafta içerisinde arı ekmeğine dönüşmekte ve doğal fermente bir ürün olan arı ekmeği kovan içinde, petek gözlerinde depolamaktadır. Yapılan araştırmalar, Anadolu arı ekmeğinin Lactobacillus ve Bacillus türü probiyotik mikroorganizmaları doğal olarak içerdiğini göstermektedir. Probiyotik mikroorganizmalar, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur” diye konuştu.

        Samancı, 2021 yılında yapılan bilimsel çalışmada, Anadolu arı ekmeğinin besin sentezi ve antioksidan özelliği değerlendirildiğini belirterek, “Arı ekmeğinin biyoyararlanımı, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid içeriği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları literatürde araştırmalarıyla karşılaştırılmıştır. Anadolu arı ekmeğinin yüksek antioksidan içeriğine ve özellikle karbonhidrat, demir ve çinko açısından, yüksek besin değerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar, Anadolu arı ekmeğinin karbonhidrat, protein, lif, demir ve çinko içeriği bakımından zengin ve yüksek antioksidan kapasitesine sahip doğal bir arı ürünü olduğunu bildirmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

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