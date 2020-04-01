Çocukları renkli etkinlikler bekliyor

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Daha önce İKSV'nin düzenlediği İstanbul Festivalleri ve Bienalleri'nde ücretsiz olarak yayımlanan kitapların, dijital kanallarda yer alan animasyon ve seslendirmeleriyle birlikte daha çok çocuğa erişmesi hedefleniyor. 47. İstanbul Müzik Festivali için kapsamında hazırlanan 'Fanfar-Müzikli Bir İstanbul Masalı' ve 15. İstanbul Bienali'nde yayımlanan 'Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı' kitaplarının animasyonları İKSV Alt Kat web sitesi, İKSV YouTube sayfası ve İKSV mobil uygulamasından izlenebiliyor.
16. İstanbul Bienali'nin çocuk kitabı "Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin"animasyonu 2 Nisan Perşembe günü ve 23. İstanbul Tiyatro Festivali çocuk kitabı 'Tiyatroda Bir Gün' animasyonu ise yine Nisan ayında aynı mecralarda yayınlanarak çocuklarla buluşacak.
İKSV Alt Kat'ın web sitesinden animasyonları izlemenin dışında, kitapların seslendirmelerine de ulaşılabiliyor. İKSV tarafından hazırlanan tüm İKSV çocuk kitaplarıyla ilgili bilgilere ulaşmak için: https://www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/cocuk-kitaplar
Ayrıca kitaplarla ilgili etkinlikler dijital mecralarda sürüyor. 'Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı' ve 'Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin'in kitaplarının yazarı Yekta Kopan, kitapları çocuklar için canlı yayında okuyacak. Yayında aynı zamanda kitapların çizeri Gökçe Akgül de izleyenlerle beraber karakterlerin çizimlerini yapacak. Bu canlı yayın; 3 Nisan Cuma günü, saat 15'ten itibaren İKSV Alt Kat'ın Instagram sayfasından gerçekleştirilecek.
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