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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çocukları çevrimiçi içeriklerden koruyacak yasa! - Teknoloji Haberleri

        Çocukları çevrimiçi içeriklerden koruyacak yasa!

        ABD'de, çocukları çevrimiçi içeriklerin tehlikelerinden korumayı öngören yasa tasarısı Senatoda kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:21
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        Çocuk gizliliği yasası kabul edildi
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        CBS News'un haberine göre, çocukları, çevrim içi tehlikelerden korumayı öngören yasa tasarısı, yapılan oylamada aleyhteki 3 oya karşı lehteki 91 oyla Senatodan geçti.

        Yasa tasarısı, çocukların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlayacak seçenekler sunulmasını ve bağımlılık yapıcı özellikleri devre dışı bırakabilmeyi öngörüyor.

        "Çocuk gizliliği" yasalarını güncelleyip 13 yaş altı kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama yasağının 17 yaşa çıkarılmasını içeren tasarı, gençlere yönelik "kötü niyetli olabilecek" reklamları yasaklayıp kişisel bilgilerini silme imkanı da verecek.

        ŞİRKETLER ÖNLEM ALMAK ZORUNDA KALACAK

        Tasarının yasalaşması halinde, teknoloji şirketleri, çocuklara yönelik zorbalık, şiddet, intihar teşvikleri, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve yasa dışı ürünlerin reklamlarını engelleme konusunda önlemler almak zorunda kalacak.

        Microsoft, X ve Snap gibi bazı teknoloji şirketleri tasarıyı desteklediğini belirtirken, Meta Platforms, ebeveynlerin onayının almasını gerektiren bir düzenlemeyi tercih edeceğini duyurdu.

        BİDEN'DEN TASARIYA DESTEK

        ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisine yasayı geciktirmeden Beyaz Saray'a gönderme çağrısında bulundu.

        Mevcut yasaların, çocukların maruz kaldığı çevrim içi etkileri önlemek için yeteriz olduğunu ifade eden Biden, "Harekete geçmenin vakti geldi." dedi.

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