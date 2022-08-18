Çocukları alıkoymuştu! İşte çiğ köfteciye istenen ceza!

İstanbul Şişli'de, 28 Nisan günü aralarında 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da bulunduğu çocuklar, şüphelilere ait Halide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti.
ŞÜPHELİLER ÇOCUKLARI YAKALADILAR
DHA'da yer alan habere göre çiğ köfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladılar.
ÇOCUKLARI DEPOYA KİLİTLEDİLER
Şüpheliler yakaladıkları çocuklardan M.T.K'ye tokat atarak, diğer iki çocuğu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler. İddianamede, şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi.
"FİKİR VE EYLEM BİRLİKTELİĞİNDE HAREKET"
Soruşturma sonunda savcılık, mağdur beyanları, adli raporlar ve şüphelilerin dolaylı kabul içeren ifadelerini dikkate alarak şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.
24 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
İddianamede, olay tarihinde yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmaları nedeniyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep etti.
Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.
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