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Minikler; “Merhaba Türkiye 1-B sınıfı olarak size mesajımız var” diyerek başlattıkları videoda; önce virüsmüş gibi konuştu.

Virüsün yaramaz olduğunu, seyahat etmeyi çok sevdiğini, elden ele bulaştığını ve ciğerleri hasta ettiğini anlattı.

Minik öğrenciler; ardından da virüsten nasıl korunması gerektiğini aktardı. “Geleceğimiz için evde kalın” diyen minikler; sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de unutmadı.

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