Çocuklarda Zeka Geriliği Nedir?

Çocuklarda zeka geriliği nedir diye pek çok ebeveyn merak etmektedir. Genel olarak zeka geriliğinin çocuğun bireysel yetenek ve davranışlarının olması gerekenin aşağısında bir deyişle gerisinde olması durumu olduğunu söylemek mümkündür. Çocuklarda zekanın ilerleyişinin gösteren temel yetenekler vardır.

Bu yeteneklerin arasında; akıl yürütme, dikkatin verilmesi, algısal yönetim, hafızada yeni öğrenilenlerin tutulması ve bir diğer benzer konuda doğru davranışların sergilenmesi, sorunların çözümü bulunmaktadır. Aileler çocuklarında temelde bu konularla ilgili değişiklik gözlemlediğinde vakit kaybetmeden bir uzmanla görüşmelidir. Çünkü zeka geriliğinin erken fark edilmesi tedavisinin ilerleyişinin olumlu düzeyde etkilemektedir. Zeka geriliği tespit edilen çocuklara özel eğitim verilmekte ve gelişimi kontrol altına alınmaktadır.

Çocuklarda Zeka Geriliği Neden Olur?

Çocuklarda zeka geriliği neden olur konusu devamlı olarak sorgulanmaktadır. Bu durumun aslında çok fazla nedeni vardır. Çeşitli hastalıklar da beyni ve merkezi sinir sistemini etkilediğinden çocuklarda zeka geriliğine neden olabilmektedir. Bunların yanı sıra genetik faktörler, ani şok, yüksek ateş, travmalar da çocukların zihinsel ve zekaya bağlı gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.

Çocuklarda Zeka Geriliği Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda zeka geriliği nasıl anlaşılır diye merak edenlere öncelikle çocukların fiziki anlamda beklenmedik davranışlar göstermesiyle bile anlaşılabileceğini söyleyebiliriz. Fakat yine de bazı çocukların zeka geriliğinin fiziki davranışlarına yansımadığını hesaba katmak gerekmektedir. Genel olarak çocuk yaşıtlarının gerisinde davranışlar sergilediğinde çocukta zeka geriliğini kolaylıkla tespit etmek mümkündür.

Çocuklarda Zeka Geriliği Belirtileri

Çocuklarda zeka geriliği belirtileri arasında ilk olarak dil bulunmaktadır. Örneğin zeka geriliği olan çocuklar yaşıtlarına göre kelime ve dil konusunda geride kalmaktadır. Diğer yandan yürümenin de çok fazla gecikmesi bir zeka geriliği belirtisi sayılabilir.

Çocuklarda Zeka Geriliğine Ne İyi Gelir?

Çocuğundan zeka geriliği fark eden ya da doktor tarafından teşhis edilen aileler doğal olarak çocuklarda zeka geriliğine ne iyi gelir diye merak etmektedir. Ancak zeka geriliği için mucizevi ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Tedavi kapsamında çocuğun hem fiziki hem de zihin anlamında desteklenmesi ve düzeyinin geliştirilmesi için bazı destekleyici çalışmalar yapılabilmektedir. Önemli olan çocukta beceri gelişiminin sağlanmasıdır. Bunun için de çocukta zeka geriliğinin erken teşhis edilmesi tedavinin başarılı olması için çok önemlidir.

Çocuklarda Zeka Geriliği Önlenir Mi?

Çocuklarda zeka geriliği önlenir mi diye merak edenlere erken fark edildiğinde çocuğun gelişiminin hızlanmasına destek verileceği için en azından durumda iyileşme sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin doğumda ya da bebek birkaç aylıkken fark edilen zeka geriliğinin ilerlemesinin önlenmesi mümkündür.

Çocuklarda Zeka Geriliği Tedavisi

Çocuklarda zeka geriliği tedavisi için öncelikle zeka geriliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak ailelerin önemli bir kısmı zeka geriliğini tespit etmekte geç kalmaktadır. Aslında çocuklarda zeka geriliğinin tespiti mümkündür. Dikkat edilmesi gereken çocuğun gelişim sürecidir. Bu süreci iyi takip eden ebeveynler çocukları geri kaldığında bunu fark edebilir. Örneğin çocukta geç kavrama ve geç öğrenme gibi durumlar olursa mutlaka bir uzmanla görüşmek gerekmektedir. Eğer çocuğunuzda herhangi bir gelişim geriliğinden şüphelenirseniz uzmanlar tarafından “Stanford- binet testi, Wisc-r zeka testi” gibi testlerle bunun anlaşılması ve tanının konması mümkündür. Ardından tedavi için zihinsel egzersizler ve zihin güçlendirme teknikleri kullanılabilmektedir.