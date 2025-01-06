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        Haberler Sağlık Çocuklarda tekrarlayan orta kulak iltihabı, işitme kaybı sebebi | Sağlık Haberleri

        Çocuklarda tekrarlayan orta kulak iltihabı, işitme kaybı sebebi

        Özellikle çocuklarda geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığının, tekrarlayan orta kulak iltihabı ve kulakta sıvı birikmesine sebep olabileceği uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, "Bu durum eğer zamanında tedavi yapılmazsa, kalıcı işitme kayıplarına yol açabilmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:17
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        Tekrarlayan orta kulak iltihabı, işitme kaybı sebebi
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        Tıpta ‘otitis media’ adıyla bilinen orta kulak iltihabının, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabi hastalığı olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, hastalığın yetişkinlerde de görülmekle birlikte, daha çok çocuklarda ortaya çıktığının altını çizdi. Doç. Dr. Tuhanioğlu, orta kulak iltihabı hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        EN YAYGIN NEDENİ SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

        Orta kulak enfeksiyonun en yaygın nedeninin virüs veya enfeksiyon kaynaklı olarak ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Özellikle çocuklarda, geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığı, tekrarlayan orta kulak iltihabı ve kulakta sıvı birikmesine sebep olabilmektedir. Bu durum eğer zamanında tedavi yapılmaz ise kalıcı işitme kayıplarına yol açabilmektedir” diye konuştu.

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        KIŞ AYLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

        Burun tıkanıklığına sebep olan solunum yolu enfeksiyonları ve dolayısıyla bu durumun tetiklediği orta kulak iltihaplarının kış aylarında daha sık görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Ayrıca çocuklarda tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti büyümesine yol açabilmekte ve büyümüş geniz eti de östaki kanalı tıkanıklığına yol açarak orta kulak havalanmasını bozmakta, böylece orta kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.

        KULAKTA AĞRI, TIKANIKLIK HİSSİ, ATEŞ VE İŞİTME GÜÇLÜĞÜ OLABİLİR

        Orta kulak iltihabının belirtilerine değinen Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Orta kulak iltihabının her yaşta görülen yaygın belirtileri, bir veya her iki kulakta ağrı, kulakta tıkanıklık hissi, işitme güçlüğü, bazen kulaktan sıvı gelmesi, kulakta çınlama ve ateştir” dedi.

        İLTİHAPLI KULAK AKINTISINA DİKKAT!

        Kulak Burun Boğaz doktorunun yaptığı muayene neticesinde hastalığın belirtileri ve muayene bulguları ile birlikte orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulabileceğini belirten Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Akut orta kulak iltihabında kulak zarı genellikle kızarık ve bombe görülür. Kronik orta kulak iltihabında kulak zarında delinme, havalanma bozukluğuna bağlı zarda çökme ya da iltihaplı kulak akıntısı görülebilmektedir” diye konuştu.

        GEREKLİ DURUMLARDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANABİLİR

        Çoğunlukla orta kulak enfeksiyonu kendiliğinden iyileşse de, gerekli durumlarda antibiyotik tedavisine başlanması gerekebileceğini ifade eden Doç. Dr. Tuhanioğlu, bu süreçte ağrıyı azaltmaya yönelik ağrı kesici ilaçlar ile östaki tıkanıklığını önlemeye yönelik burun spreylerinin hekim tarafından reçete edilebileceğini vurguladı.

        İLAÇ TEDAVİSİYLE İYİLEŞME OLMAZSA, KULAĞA TÜP TAKILMASI GEREKEBİLİR

        Çocuklarda alerjik durumların, geniz eti büyümesi ya da sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarının östaki kanalı tıkanıklığına yol açarak orta kulakta havalanma bozukluğu oluşturduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Yeterince havalanamayan orta kulakta önce negatif basınç ve ilerleyen aşamalarda yapışkan, koyu kıvamda sıvı birikimi izlenir. Bu durumda yakın takip gerekir ve eğer ilaç tedavisi ile iyileşme gözlenmezse, kulaktaki sıvıyı boşaltmak ve kulak zarına tüp takmak gerekebilir. Aksi halde, kulakta daha ciddi işitme kayıpları görülebilmektedir” dedi.

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