Çocuğunuz bir gün yediği bir yemeği ertesi gün yemeyebilir. Çok sevdiği bir meyveyi bir anda hiç tüketmeyebilir. Yemek yeme durumu sürekli değişiklik gösterebilir. Ancak eğer hiçbir şey yemek istemiyorsa iştahsızlık sorunu olabilir. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Detaylar haberimizde...

ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIĞIN NEDENLERİ

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Çocukların iştahının dalgalanması normaldir. Bazen sürekli atıştırmalık isterler veya akşam yemeğinin ne zaman hazır olduğunu sorarlar. Diğer günlerde tabaklarını itmeye devam ederler. Yemek istememenin en yaygın nedenleri şunlardır:

- Gıda hassasiyetleri - İyi hissetmemek - Kabızlık - Sıkışıklık - Bazı ilaçlar — özellikle antibiyotikler - Hastalık - Depresyon REKLAM SAĞLIK SORUNU GEÇİRMİŞ BEBEKLERE DİKKAT! Prematüre doğan, konjenital kalp hastalığı, yarık damak veya otizm gibi sorunların görüldüğü durumlarda aileler çocuklarının sağlığı hakkında çok daha kaygılı oluyor. Bu nedenle çocuk henüz açlık belirtileri göstermeden onu yemeğe zorlayabiliyor. Ailelerde bir tür “Ne kadar çok yerse o kadar sağlıklı olur ve çabuk büyür” düşüncesi oluyor.

TRAVMATİK NEDENLER Çocukta tüple beslenmek zorunda kalma, fiziken zorlanarak beslenme gibi oral bölge ile ilgili travmatik olaylar yaşanmış olması da yeme isteğinin azalmasına neden olabiliyor. Sorun sizde değil genetikte Çocukların yemek seçmesi nasıl engellenir? ÇOCUĞUNUZUN İŞTAHINI ARTIRMAK İÇİN İPUÇLARI 1. DÜZENLİ ZAMANLAR BELİRLEYİN Buna hem atıştırmalıklar hem de öğünler dahildir. Düzenli aralıklarla üç öğün ve üç ara öğün yediklerinden emin olun — ancak atıştırmalıkların öğün saatlerine çok yakın olmamasına dikkat edin. Bununla birlikte, çocuğunuzun ne kadar yemek istediğine karar vermesine izin verin. Onları zorlamayın.

REKLAM 2. DUYGULARINIZI KATIN Bebek beslenmesinde uygun zaman aralıkları ve miktarlar aylara göre değişiyor. Ayrıca bebeği duyguları katarak beslemek oldukça önem taşıyor. Besleme eyleminin mekanik şekilde olmaması gerekiyor. Bebeği besleyen kişinin sabırlı, hoşgörülü, özendirici ve teşvik edici olması; bebek ile arasında uyumlu ve sevgi dolu bir ilişki kurması çocuğun yemek yeme isteği açısından önem taşıyor.

3. ALTERNATİF SEÇENEKLER SUNMAYIN Hazırladığınız yemeği yemek istemedikleri zaman onlara başka bir şey yapmanız anlaşılabilir. Ancak bunu her öğünde yaparsanız, önlerinde olanı yemek için bir teşvikleri olmaz. Aç yatmak zorunda kalabileceklerini görürlerse, servis ettiğiniz akşam yemeği onlara aniden çok daha iştah açıcı görünebilir. 4. YEMEK MASASINDA YİYİN Yemek saatlerinde tüm aileyi birlikte oturmaya teşvik edin. Bu onlara herkesin yemek yeme vaktinin geldiğini gösterir ve mantıklı yeme alışkanlıklarını teşvik eder. Ayrıca düzenli aile zamanı ve iletişimi sağlar. Onlara tabaklarını ve bardaklarını, oturacakları yeri seçmelerine izin vererek ve söyleyeceklerini dinleyerek bunu onlar için eğlenceli hale getirin.

REKLAM 5. GEÇİCİ İŞTAHSIZLIKLARDA ZORLAMAYIN Çocuklar hastalandıklarında veya düşüp bir yerleri ağrıdığında iştah azalması ya da yeme isteksizliği oluşabiliyor. Bu durumların göz ardı edilip çocuğa zorla yedirilmeye çalışılması, onu yemekten daha da soğutabiliyor. Bu yüzden ısrarcı olmadan bu sürecin geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. 6. FİZİKSEL AKTİVİTEYİ TEŞVİK EDİN Çocuklar oynamayı severler. Koşmak, zıplamak, dans etmek, yüzmek veya müzikli sandalyeler oynamak olsun, onları hareket ettirmek sonunda çocuğunuzun iştahını artıracaktır. Bunun nedeni, bu aktivitelerin yüksek kalori yakması. Çocuğunuz tekerlekli sandalyedeyse, özellikle onlar için tasarlanmış aktiviteler arayın.

7. EN SEVDİKLERİ YİYECEKLERİ ALIN Bakkaldan alışveriş yaparken çocuğunuzun sevdiği şeyleri satın alın. Fırında makarna ve peynir, burrito, meyveli kebap veya maymun ekmeği olsun, çocuğunuzun genellikle mutlu olduğu yemekleri planlamayı bir nokta haline getirin. REKLAM EK GIDAYA GEÇERKEN DİKKAT! Bebekler anne sütünden ek gıdalara geçişte zorluk yaşayabiliyor. Anne sütünden biberona, suludan katı gıdaya geçişler sırasında zorlanan bebekler yemeyi reddedebiliyor. Bu durum da bebeğin iştahsız olduğu düşüncesine yol açıyor. Bu gibi durumları önlemek için öncellikle çocuğun ek gıdaya hazır olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için, öncelikle bebeğin mutlaka başını tutabilmesi ve tam olarak oturabilmesi önem taşıyor. Ek besinin aylara göre günlük verilme miktarı, kıvamı, zamanı ve sunumuna da dikkat edilmesi gerekiyor.

Beslenme geçişlerinde çocuğun daha kolay uyum sağlayabilmesi için besinlerin aşırı tatlı veya tuzlu, ekşi, çok baharatlı ve kötü kokulu olmasından kaçınmak; sürekli kuru gıda vermemek, yemek kaşığı, kase, tabak, biberon ve kap gibi beslenme araçlarını da çocuğun yaşına uygun seçmek, annelerin dikkate alabileceği tüyolardan… NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI? Elbette, bazen iştahta bir değişiklik daha ciddi bir şeyin işareti olabilir. Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa çocuk doktorunuzu arayın:

- Yemek yerken karın ağrısı - Kilo kaybı veya zayıf kilo alımı - Günde üç kereden az idrar yapan bir çocuk gibi sıvı alımıyla ilgili endişeler - Kusma, nefes darlığı, öksürük, yemekten sonra yüz şişmesi veya döküntü. Bunlar alerjik reaksiyon belirtileri olabilir. Kaynak: Careoptionsforkids/Rileychildrens/Acibadem