Çocuklarda diş ağrısına evde çözüm önerileri

Çocuklarda Diş Ağrılarına Evde Çözüm Önerileri

Birçok farklı nedenden dolayı çocuklarda diş ağrısı oluşumu ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu sorunun çözümü ebeveynler tarafından merak edilmektedir. Evde uygulanabilecek bazı yöntemler aranmaktadır. Ancak evde uygulanacak olan yöntemlerin anlık sızılara ve ağrılara iyi geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. Uzun vadeli çözüm için mutlaka uzman bir diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Böylelikle altta yatan neden bulunmakta ve uygun bir tedavi uygulanmaktadır. Evde uygulanabilecek yöntemler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Ağız kokusunu geçirmesi ile bilinen karanfil aynı zamanda diş ağrısı içinde etkilidir. Özellikle karanfilden elde edilen yağın bir pamuk yardımı ile bölgeye sürülmesi ağrının hafiflemesine yardım etmektedir.

Oldukça etkili yöntemlerden bir diğeri ise adaçayı ile gargara yapılmasıdır. Adaçayı demlendikten sonra gargara yapılmakta ve böylelikle ağrı hafiflemektedir.

Zencefil ve papatya çaylarının ağrıya iyi geldiği de bilinenler arasında yer almaktadır.

Sarımsağın çürük olan bölgeye konulması yine ağrıyı hafifleten bir etki yaratmaktadır.

Çocuklarda Diş Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Zencefil ve papatya çayının içilmesi, bölgeye sarımsak ya da karanfil yağı konulması ağrıyı azaltan yöntemler arasında yer almaktadır. Fakat bu yöntemler geçici olduğundan dolayı mutlaka bir doktora başvurulması ve gerekli tedavilerin uygulanması önerilmektedir. Bunun yanında ebeveynler tarafından merak edilen bir diğer konu ise bebeklerde diş ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir sorusudur. Eğer bebeğin dişi ağrıyorsa bölgeye soğuk kompres uygulanması gerekmektedir. Bu durum ağrının hafiflemesine yol açmaktadır. Doktora danışarak ağrı kesici şurup gibi ilaçlarda kullanılabilmektedir. Ancak tüm bunlar mutlaka doktor kontrolü altında gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarda Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Birçok çocuk diş ağrısına maruz kalmakta ve ebeveynleri bu durumda farklı yöntemlere başvurmak için araştırmalar yapmaktadır. Çocuğun ağrısını giderebilecek yöntemleri araştırarak ağrılarının hafiflemesini sağlamaya çalışmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı çocuklarda diş ağrısı oluşabilmektedir. Bu durumda çocuğun ağrı çekmesinin yanında huzursuz hissetmesine de yol açmaktadır. Böyle bir durumda diş hekimi tarafından çocuğun dişinde yer alan sorunun tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak bazen anlık diş ağrıları oluşabilmekte ve oldukça rahatsız edici hal alabilmektedir. Anlık oluşan diş ağrılarının giderilmesi için bazı yöntemler bulunmaktadır. Özellikle bitkilerden bu konuda yardım alınmaktadır. Çocuklarda diş ağrısına iyi gelen bitkiler şu şekilde sıralanmaktadır:

Karanfil

Zencefil

Nane

Zerdeçal

Çocuklarda Diş Ağrısına İyi Gelen Bitki Çayları

Diş ağrısına iyi gelen bitki çayları arasında papatya çayı ve zencefil çayı bulunmaktadır. Bu çayların tüketilmesi ağrının hafiflemesine yol açabilmektedir. Ancak dikkatli ve belli aralıklarla tüketilmesi, aşırıya kaçılmaması önerilmektedir. Uzun süren ve çocukta ateş yapan diş ağrılarının ise mutlaka en yakın zamanda tedavi edilmesi gerekmektedir. Erken tedavi ile ağrıya sebep olan durum düzeltilmekte ve çocuğun ağrı çekmesi önlenmektedir.