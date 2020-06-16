Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan bir oyun, bir ilki başararak, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden ( FDA) resmi onay aldı. FDA, ABD merkezli Akili Interactive tarafından geliştirilen EndeavorRx (AKL-T01) adlı oyuna, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için reçete tedavisi olarak izin verdiğini açıkladı.
8 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda bilgisayar tabanlı testlerle ölçülen dikkat işlevini geliştirdiği belirtilen oyun, artık çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde alternatif olarak önerilebilecek.
Hem FDA hem de oyunun geliştiricisi Akili tarafından yapılan duyuruya göre EndeavorRX, aldığı bu onay ile ABD'de ilaç olarak reçeteye yazılıp, satılabilen ilk oyun oldu.
APP STORE'DAN İNDİRİLEBİLECEK
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konan 600’den fazla çocuk üzerinde gerçekleştirilen 5 farklı klinik çalışmanın ardından, FDA’nın doktorlara 8-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi için iPhone ve iPad için geliştirilen oyunu reçete etme yetkisi verdiği açıklandı.
EndeavourRx adlı oyun, bilişsel işlevselliği geliştirmek için duyusal uyaranlar ve motor zorlukların sunumu yoluyla sinir sistemlerini doğrudan hedeflemek ve etkinleştirmek için tasarlanmış.
Akili CEO'su Eddie Martucci, “Bugün FDA'nın aldığı tarihi kararla gurur duyuyoruz. Bu karar ile ailelere ilaçsız tedavi seçeneği sunacağımız için heyecanlıyız” dedi. Yakında ailelere reçete ile sunulacak olan EndeavourRx, App Store üzerinden indirilip, kullanılabilecek.
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