Çocuklarda boğaz ağrısı neden olur?

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Çocuklarda sık görülen boğaz ağrısına karşı uzmanlar uyarıyor. Boğaz ağrısının sebeplerini anlamak için hasta öyküsünün aileden çok dikkatli alınması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Ünlügedik, "Okul çağındaki çocuklarda boğaz ağrısı, en sık karşılaşılan şikayetler arasındadır" dedi.

ÇOCUKLARDA BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ

Boğaz ağrısının, bakteri ve virüs gibi patojenlerin yol açtığı durumlardan biri olduğunu açıklayan Ünlügedik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boğazın arka kısmında, yutak bölgesindeki ağrı ve acıyla karakterizedir. Nezle ve grip gibi virüslere bağlı oluşan hastalıklarla bakteriyel enfeksiyonlar boğaz ağrısının en sık karşılaşılan nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında, boğaza kaçan yabancı cisimlerden oluşabilen boğaz ağrısı şikayetlerinin en yaygın sebepleri arasında farenjit ve bademcik iltihabı olarak bilinen tonsillit yer alır. Çeşitli nedenlerle oluşabilen boğaz ağrısı çoğunlukla ciddi bir seyir izlemez ve kendiliğinden gerileme eğilimindedir. Bu süreçte doktorların önerisi dahilinde yapılacak uygulamalar çocuğu rahatlatacaktır."

Ünlügedik, nadiren yemek borusu bölgesindeki hastalıktan kaynaklanan veya sinirsel bir yutma güçlüğü bozukluğu olan hastaların, bu hisleri boğaz ağrısı olarak dile getirebildiklerini veya semptomların aile tarafından boğaz ağrısı olarak yorumlanabildiğini dile getirdi.

"Boğaz ağrısının etiyolojisi yaşa göre değişir" diyen Ünlügedik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Viral, bakteriyel, travmatik sebepler, çeşitli kas hastalıklarının ve genetik hastalıkların yol açtığı durumlar boğaz ağrısına sebep olabilmektedir.

Soğuk algınlığı, çocuklarda boğaz ağrısı nedenlerinin başında gelir. Virüslere bağlı oluşan soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotik gibi ilaçların kullanılması gerekli değildir. Soğuk algınlığı nedeniyle oluşan boğaz ağrısı genellikle 10-14 gün içinde kendiliğinden gerileme gösterir.

Virüsler dışında bakterilerin boğaz bölgesinde meydana getirdiği enfeksiyonlar da çocuklarda sık karşılaşılan boğaz ağrısı nedenleri arasında yer alır. Bu bakteriyel enfeksiyonlardan korunmak için çocukların doğru el yıkama ve el hijyenini sağlama uygulamalarını öğrenmesi oldukça önemlidir.

Alerjiler, çocuklarda boğaz ağrısı nedenleri arasında sayılabilir. Alerjik durumların çocuklarda ortaya çıkışı genellikle okul öncesi dönemde olmaktadır. Hayvan tüyleri, küf, çimen ve polen gibi maddeler, alerjik durumların en sık karşılaşılan tetikleyicilerine örnek teşkil ederler. Alerjen maddeyle temas sonrasında çocuğun vücudunda bağışıklık sistemi farklı bir yanıt oluşturmaktadır. Burun akıntısı, geniz akıntısı ve boğaz ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Gözlerde kaşınma ve hapşırma da, sık olarak görülen diğer alerji belirtileri arasında yer almaktadır.

Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklar da hava kirliliğine ve sigara dumanı gibi çeşitli tahriş edici kimyasallara karşı oldukça hassastır. Tek başına bu durum bile çocukların yanında asla tütün ürünleri kullanılmaması gerektiğinin önemli bir nedenidir. Çocukların bulunduğu ortamın havası mümkün olduğunca temiz olmalıdır."

İŞTE SIKÇA GÖRÜLEN DURUMLAR

Viral farenjit-Enfeksiyon: Boğaz ağrısının en yaygın nedenidir ve etiyolojik ajanlar genellikle solunum yolu virüsleridir.

Adenovirüsler: Faringokonjonktival ateş, genellikle ateşli farenjit ve servikal adenitin eşlik ettiği iyi huylu bir foliküler konjonktivit nedenidir.

Coxsackie A virüsleri: Herpangina veya el, ayak ve ağız hastalığı bebeklerde ve küçük çocuklarda yaygındır, yaş arttıkça sıklığı azalır.

Herpes simpleks virüsü: Genellikle stomatite neden olur. Ancak bağışıklığı baskılanmış çocukta, nadiren de bağışıklığı sağlam olan çocukta farenjite neden olabilir.

Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) - Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu olan semptomatik çocukların yüzde 30'undan azında boğaz ağrısı ve faringeal eritem görülür. Ateş ve öksürük, sıklıkla boğaz ağrısına eşlik eden diğer yaygın semptomlardır. Yorgunluk, burun tıkanıklığı, ishal ve kusma da tanımlanmıştır, ancak daha az sıklıkla görülür. COVID-19 çocuklarda nadiren hayatı tehdit edici olsa da, nadir durumlarda ciddi bir durum kazanabilir.

Kandidal enfeksiyon-Orofaringeal kandidal enfeksiyonlar, (pamukçuk) önemli ağrıya neden olabilir ve erken bebeklik döneminin dışında, immünosupresyon için bir belirteçtir (örn. kanser veya immün yetmezliğin kemoterapötik tedavisinden sonra - insan immün yetmezlik virüsü).

Streptokokal farenjit-Viral etiyolojiler, enfeksiyöz farenjitin en sık görülen bakteriyel nedeni olan Grup A streptokok (Streptococcus pyogenes) tarafından yakından izlenir. Kış aylarında streptokok salgınları sırasında, okul çağındaki çocuklarda farenjit vakalarının yüzde 30 kadarına S. pyogenes neden olabilir. Klinik belirtiler arasında yüksek ateş, eksüdatif tonsillofarenjit, palatal peteşi ve şişmiş, hassas anterior servikal lenf nodları bulunur.

Enfeksiyöz mononükleoz-Farenjitte diğer yaygın enfeksiyöz ajan, enfeksiyöz mononükleoza neden olan ve en sık ergenleri etkileyen Epstein-Barr virüsüdür (EBV). Nadiren enfeksiyöz mononükleoz, tonsiller hipertrofiden yaşamı tehdit eden hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir.

BOĞAZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ünlügedik, çocuklarda boğaz ağrısının pek çok farklı sebebe bağlı olarak gelişebileceği gibi, basit soğuk algınlıklarından da kaynaklanabileceğini aktararak, şunları söyledi: "Bu nedenle, hastalığın etkeninin saptanması için doktora görünmek son derece önemlidir. Boğaz ağrısına neden olan pek çok patojen ve hastalık mevcut olup, boğaz ağrısına sebep olan durumun tanısının koyulmasının ardından kişiye özel olarak tedavi düzenlenmelidir. Pek çok durumda tedavi, evde uygulanabilen basit tedavi yöntemleriyle olmaktadır. Bol sıvı tüketmek, sağlıklı beslenmek, boğaz bölgesini sıcak tutmak ve ortamı havalandırmak gibi yöntemler boğaz ağrısının daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir."