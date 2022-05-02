Çocuklar için kritik uyarı!

AA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukların bayram şekeri tüketimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Bayram şekerlerinin çocukların sindirim sistemlerini olumsuz etkilediğini belirten Karabayır, şekerlerin kan şekerinin hızlı yükselmesine ve sindirim sisteminin, özellikle bağırsak düzeninin bozulmasına, ishal, kusma, karın ağrısı gibi durumlara yol açabildiğini anlattı.

"FAZLA ÇİKOLATA REFLÜYÜ TETİKLEYEBİLİR"

Şeker tüketiminin çocukların beslenme düzenini bozarak sebze başta olmak üzere gerekli besin ögelerinin tüketilmesini azaltabileceğini aktaran Karabayır, "Bu durum kabızlık ve beslenme bozukluğuna neden olabilir. Çikolatanın fazla tüketimi reflüyü tetikleyebilir" dedi.

Karabayır, bayram şekerlerinin içindeki katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve gıda boyalarının özellikle alerjiye eğilimli çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirterek, "Kakao ya da kuru yemiş alerjisi olan çocuklarda özellikle çikolata tüketimine dikkat etmek gerekir. Alerjik çocukta şeker ya da çikolata tüketimini takiben kısa süre sonra sıklıkla kaşıntı, döküntü olmak üzere, öksürük, bulantı, kusma, ishal gibi durumlar dışında nefes darlığı, tansiyon düşmesi, şok gibi hayatı tehdit eden durumlar gelişebilir" diye konuştu.

"DİŞ ÇÜRÜKLERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ ŞEKER"

Prof. Dr. Nalan Karabayır, şekerin diş sağlığı için önemli bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Diş çürüklerinin en önemli nedeni olan şeker tüketimi kısıtlanmalı, tüketildiği durumlarda diş fırçalanması unutulmamalıdır. Bu konuda ebeveynler çocuklarına örnek olmalı, ilk dişler çıkmaya başladıktan sonra diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasına rehberlik etmelidir" dedi.

Çocukların okul çağına kadar çikolata, şeker gibi besin değeri olmayan yiyeceklerle tanıştırılmaması gerektiğini belirten Karabayır, "Çikolata ya da şeker hiçbir zaman ödül olarak kullanılmamalıdır. Özellikle aile büyüklerinin de bu kurallara uyması konuda bilinçlendirilmesi önem taşır" ifadelerini kullandı.

Karabayır, çocuklar için bayramda en güzel hediyenin "sevgi dolu bir kucaklama" olduğunu, çocukları mutlu etmek için maddi bir hediye verilmek istenmesi halinde bunun yaşına uygun bir kitap olabileceğini söyledi.