Çocuklarda apandisit nasıl anlaşılır?

Apandisit hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilen ihmal edilirse yol açan önemli bir rahatsızlık. Apandisit nedir, nedenleri nelerdir, vücudun neresindedir, bir karın ağrısının apandisit kaynaklı olup olmadığı nasıl anlaşılır, geç kalınırsa ne olur, kimler risk altındadır? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin apandisit ile ilgili tüm merak edilenleri haberturk.com için yanıtladı.

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Apandisitin çocuklarda oldukça sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Seçkin "Apandisit; Apendiks adı verilen, ince ile kalın bağırsağın birleştiği köşeden uzanan kör bağırsağın iltihaplanmasıdır. Özellikle 6-10 yaş arası çocuklarda daha yoğun ortaya çıkır" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Herhangi bir nedenle bu kör bağırsak tıkanırsa giderek şişiyor, kanlanması bozuluyor, oradaki doku ölmeye başlıyor ve bir müddet sonra da tüm karın içine sızıntı yayılmaya başlıyor. Bu da artık patlama aşaması oluyor" şeklinde konuştu.

İLK 48 SAAT ÖNEMLİ

Kör bağırsağın uzunluğunun kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Dr. Seçkin "Ne kadar küçük ve inceyse tıkanma ihtimali de o kadar artıyor. Kabızlık sorunu yaşayanlar ve kötü beslenenler daha fazla risk altında" dedi. Dr. Şirin Seçkin "Bağırsağın anatomik yapısı, yerleşimi herkeste farklı olduğu için bazı kişilerde tablo çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve 48 saat içerisinde patlama noktasına gelebiliyor. Bu nedenle ilk 48 saatte tanıyı koymak önemli" uyarısında bulundu.

NASIL ANLAŞILIR?

Apandisitte en klasik belirtilerin karın ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Genellikle karın ağrısı göbek çevresinde başlar, sonra tüm karna yayılır, en sonunda da sağ alt kısma yerleşir ve giderek şiddetlenir" dedi. Apandisit belirtilerinin genellikle diğer enfeksiyonların belirtileriyle karıştırıldığına dikkat çeken Dr. Seçkin "Apandisitte önce karın ağrısı başlar sonra diğer belirtiler eklenir, enfeksiyonlarda ise önce farklı belirtiler başlar sonra karın ağrısı eşlik eder" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT ŞART MI?

Apendiksin vücutta önemli işlevleri olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Bu organ bağırsaktaki yararlı bakterileri barındıran bir depo görevi görüyor. Ayrıca lenfler açısından da çok zengin bir doku. Nasıl ki bademcikler vücudun kalesi gibi hastalıklarla savaşmak açısından ilk odak ise, bu kör bağırsak dediğimiz organ da bağırsakların kalesi" şeklinde konuştu. Apendiks önemli bir organ olduğu için son zamanlarda ameliyatın tek seçenek olup olmadığının tartışılmaya başladığını söyleyen Dr. Seçkin "Apse ya da delinme durumunda cerrahi müdahale şart ancak çok erken dönemde ise apandisitte tek seçenek operasyon değil. Cerrahın yakın takibiyle antibiyotikle de düzelen vakalar var. Karın ağrısı çok şiddetli ise operasyon gerektirme ihtimali artıyor" dedi.