Çocuklara Miyazaki seçkisi

Atlas 1948 Sineması, 20 Şubat tarihinde, “Bir Pazarlık Miyazaki Seçkisi” ile ünlü Japon yönetmen ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin 3 filmini perdesine taşıyor. Çocuklarınızla sinema perdesinde bu filmleri seyretmek için planlarınızı yapmakta gecikmeyin.

Atlas 1948 Sineması, yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, galalar, ülke sinemaları, vizyon filmlerinin yanı sıra çok özel film seçkileriyle de ziyaretçilerini sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Atlas 1948 Sineması’nda animasyonun en büyük ustalarından Hayao Miyazaki’nin en sevilen 3 animesiyle 20 Şubat Pazar günü büyülü bir dünya yaşanacak.

Miyazaki’nin fantastik dünyasının Atlas 1948’in tarihi atmosferiyle buluşacağı seçkide; Yürüyen Şato, Komşum Totoro ve Prenses Mononoke, sinemaseverleri bir süre her şeyden uzaklaştırıp, keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Filmlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıda.

Yürüyen Şato

20 Şubat Pazar 15:30

Animasyon - Aile - Macera | 2004 | Japonca; Türkçe altyazılı, 119 dk

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Yürüyen Şato, kendisine yapılan büyünün etkisini yok etmeye çalışan genç bir kızın hikâyesini anlatıyor. Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından büyüyle doksan yaşında bir kadına dönüşür. Sophie artık fazlasıyla yaşlanmış ve çevresi tarafından tanınmaz bir görünüme bürünmüştür. Bu yüzden büyük bir umutsuzluğa kapılan ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Sophie, Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşmaktadır. Aynı amaç etrafında buluşan ikili kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalacaktır. Animasyon dehası Hayao Miyazaki imzalı olan film animasyon türünün en yaratıcı yapıtlarından biri.

Komşum Totoro

20 Şubat Pazar 17:45

Animasyon - Komedi - Aile |1988 | Japonca; Türkçe altyazılı, 86 dk

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Anneleri, isimlendirmeyen ve uzun süreli bir hastalığa yakalandığında ona daha yakın olmak için yattığı hastanenin yakınındaki eski bir eve taşınmak isteyen iki küçük kız, bir profesör olan babalarını da ikna edip bu kırsal yere taşınırlar. Küçük kızlar Satsuki ve Mei zamanla evin içerisinde onlarla birlikte yaşamakta olan, bazı varlıkların olduğunu fark ederler. Bu varlıklardan bir şekilde kurtulduklarında, evlerinin karşısındaki ormanda karşılaştıkları büyüleyici varlıklar iki kardeşi büyülü bir dünyanın içerisine sürüklerler. Komşum Totoro, Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin kült filmlerle dolu filmografisinin en samimi ve en büyülü hikâyelerinden biri.

Prenses Mononoke

20 Şubat Pazar 19:45

Animasyon - Aksiyon- Macera |1997 | Japonca; Türkçe altyazılı, 134 dk

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Prenses Mononoke, Ashitaka'nın maceralarını anlatıyor. Huzurlu bir şekilde yaşamını devam ettiren Ashitaka, bir gün ormandan gelen bir kötülüğün farkına varır. Orman Tanrısı, tüm tavizsizliğiyle ve sınırsız gücüyle, temas ettiği her varlığı yıkarak yoluna devam etmektedir. Küçük bir kızı kurtarmak için Orman Tanrı’sına karşı koymaya çabalayan Ashitaka lanetlenir. Bu lanetten kurtulabilmesi için ona yardım edebilecek tek varlık olan ‘Ormanın Ruhu’nu bulması gerekmektedir. Ancak bu arayış için çıkacağı yolculuk, pek de tekin ya da tehlikesiz değildir. Ashitaka kendi korkularıyla yüzleşirken adına savaş denilen bu mücadelede herkesin zarar gördüğünü gözlemleyecektir.