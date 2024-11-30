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        Haberler Yaşam Çocuklar için sağlam kemiklerin ve güçlü kasların sırrı: Doğru beslenme! Çocuklarınızın kaslarına fayda sağlayacak besinler!

        Çocuklar için sağlam kemiklerin ve güçlü kasların sırrı: Doğru beslenme! Çocuklarınızın kaslarına fayda sağlayacak besinler!

        Çocukluk dönemi, gelecekteki fiziksel sağlık için en kritik dönemlerden biridir. Kas-iskelet sisteminin güçlü bir şekilde gelişmesi için doğru besinlerle desteklenmesi şart. Peki, çocukların kas ve kemik sağlığını en iyi şekilde destekleyen gıdalar neler? Uzman önerilerini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:30
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        • 1

          Büyüme çağındaki çocukların sağlıklı bir yaşam sürmesi için güçlü kaslara ve sağlam kemiklere ihtiyacı vardır. Doğru beslenme alışkanlıkları, bu gelişimin temel taşını oluşturur. Çocuğunuzun sağlığını güçlendirmek için sofranızda hangi besinlere yer vermeniz gerektiğini öğrenmek ister misiniz? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr.Aybars Kıvrak önemli bilgiler verdi!

        • 2

          Çocukların kas-iskelet sistemi sağlığı, büyüme ve gelişim süreçlerinde hayati bir rol oynar. Sağlıklı kemikler ve kaslar, güçlü bir yapı oluşturmanın temelini oluşturur.

        • 3

          Bu nedenle, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak, çocukların hem bugünkü sağlıklarını korumaları hem de gelecekte karşılaşabilecekleri sorunları önlemeleri açısından önemlidir. Bu noktada çocuklar için beslenme önerileri dikkate alınması gereken bir husustur.

        • 4

          KEMİK GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BESİNLER

          Çocuklarda sağlıklı kemikler gelişmesi için kalsiyum ve D vitamini içeren besinler vazgeçilmezdir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken, D vitamini bu mineralin vücut tarafından emilimini destekler. Bu besin gruplarına özellikle dikkat edilmelidir:

        • 5

          KALSİYUM ZENGİNİ BESİNLER

          Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri.

          Badem, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler.

          Hamsi, sardalya gibi küçük kılçıklı balıklar.

          D Vitamini Kaynakları:

          Güneş ışığı çocuklar için doğal bir D vitamini kaynağıdır.

          Somon ve uskumru gibi yağlı balıklar.

          Yumurta.

        • 6

          Kalsiyum alımı yalnızca büyümeyi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kemik yoğunluğunu artırarak gelecekte osteoporoz riskini azaltır.

        • 7

          KAS SAĞLIĞI İÇİN PROTEİN VE DİĞER GEREKLİ BESİNLER

          Çocuklar için beslenme seçeneklerini göz önünde bulundururken, kasların gelişmini de düşünmek dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Kasların gelişimi ve güçlenmesi için protein temel yapı taşıdır.

        • 8

          Ancak protein tek başına yeterli değildir; magnezyum, potasyum ve omega-3 yağ asitleri gibi besin maddeleri de kasların sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler

        • 9

          PROTEİN KAYNAKLARI

          Tavuk, balık, yumurta gibi hayvansal proteinler.

          Mercimek, nohut, fasulye gibi bitkisel proteinler.

          Omega-3 Yağ Asitleri:

          Ceviz, keten tohumu gibi yağlı tohumlar.

          Somon, ton balığı gibi deniz ürünleri.

        • 10

          Magnezyum ve Potasyum:

          Muz, patates, avokado gibi meyve ve sebzeler.

          Kabak çekirdeği, badem gibi kuruyemişler.

        • 11

          Doç.Dr.Aybars Kıvrak,'' Protein alımı düzenli olduğunda, çocukların kas gücü artar ve yorgunluk gibi sorunlar azalır. Çocukların kas-iskelet sistemi sağlığını korumak ve geliştirmek için dengeli bir beslenme programı şarttır."

        • 12

          Kemik ve kasların ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içeren bir diyet, onları gelecekteki ortopedik sorunlara karşı korur."

        • 13

          "Çocukların fiziksel aktivite alışkanlıkları kazanması ve doğal beslenme kaynaklarından yeterince faydalanması da bu süreci destekler. Düzenli doktor ve diyetisyen kontrolleriyle birlikte doğru beslenme alışkanlıkları kazandırarak, çocuklarınızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini destekleyebilirsiniz.'' dedi.

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