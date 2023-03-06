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Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nden 11 okul

Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Türkiye'nin birçok yerine okul yaptıran Gülben Ergen, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzede çocuklar için harekete geçti. Ergen, afet bölgesindeki 11 ilde birer anaokulu yaptıracak

Giriş: 06.03.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nden depremzede çocuklara 11 okul
Afet bölgesine 11 okul
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonucunda; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay yıkımla karşı karşıya kaldı.

Dünyadan, Türkiye'ye yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Gülben Ergen, depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Ergen, 2010'da kurduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile depremzede bölgelerinde anaokulu kuracağını açıkladı.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Daha önce birçok ilimizde okul yaptıran Gülben Ergen, şimdi de afet bölgelerinde anaokulu yaptırmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Gülben Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye depremzede çocuklarımıza okul öncesi eğitim sağlayabilmek için 11 afet bölgemizde 11 anaokulu yapacağız. Çalışmalara başladık bile... Çocuklarımızın hayallerini yeniden inşa edeceğiz. Bir SMS atıp siz de bize yardımcı olabilirsiniz. Turkcell'e '1234' Vodafone ve Türk Telekom '2345'e bir mesaj atın 25 TL de siz katkıda bulunun hadi" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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