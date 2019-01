Çocuklar Duymasın 65. yeni bölümü bu akşam neden yok? Çocuklar Duymasın bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de Kanal D ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 9 Ocak Kanal D yayın akışı ve Çocuklar Duymasın yeni bölümüne dair detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çocuklar Duymasın'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 65. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çocuklar Duymasın'ın bu akşam yayınlanmayan 65. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Çocuklar Duymasın 65. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 64. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taş Fırın Haluk ve Meltem, yılbaşını Gönül ve Tuna’nın davetiyle onların evinde kutlamaya karar verir. Yılbaşı akşamı ev sahipliği yapacak Gönül ve Tuna hemen parti organizasyonuna başlar.

Çocuklar Duymasın 31 Aralık Pazartesi yayınlanan yılbaşı özel bölümünde eğlenceli anlar yaşandı.

Yılbaşı akşamı her iki evde de çok büyük eğlenceler vardır. Bu rekabet, her iki evde de eğlencenin doruklara ulaşmasına neden olur. Davetliler Gönül ve Tuna’nın evinde Suzan Kardeş şarkılarıyla eğlenirken, Sultan ve Rıza’nın evinde de Ankaralı Coşkun fırtınası esmektedir. Öte yandan Sinan Yılmaz ve kolbastı ekibi ile Ezgi Eyüboğlu en güzel şarkılarıyla yılbaşı gecesine renk katarken, horon ekibi ve fasıl ekibi sayesinde de davetliler bir an olsun yerlerinde oturamaz.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 9 OCAK ÇARŞAMBA

06:15 AKASYA DURAĞI - TEKRAR

08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL - YENİ BÖLÜM

09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA - CANLI

12:15 GELİNİM MUTFAKTA - YENİ BÖLÜM

16:00 ARKA SOKAKLAR - TEKRAR

18:45 KANAL D HABER - CANLI

19:45 SUÇLU

21:45 ÇOCUKLAR DUYMASIN - TEKRAR

00:45 SUÇLU

02:45 GELİNİM MUTFAKTA - TEKRAR

04:45 KAVAK YELLERİ - TEKRAR