Çocuk parkında taciz iddiası!

İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oyun parkında 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Çınarcık Meydanı'nda bulunan oyun parkında 3 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Orhan Kudret Ç. (75), şikâyet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'O ADAMI DIŞARI ÇIKARMASINLAR'

Mağdur çocuklardan birinin annesi olan G.T., bir süredir çocuğunu rahatsız eden şahsı bulmak için çabaladığını ifade etti. G.T., kendi çocuğu gibi mağdurların varsa ortaya çıkmasını istediğini dile getirerek, "Ben bu 3 çocuktan daha fazla çocuk varsa Çınarcık'ta taciz edilen veya başka bir şey yapılan herkesin çocuklarına sorup öğrenmelerini istiyorum. O adamı dışarı çıkmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de" dedi.

'BU RAPORU DİKKATE ALINMASIN'

Yüzde 70 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlının bırakılması halinde çocukları kabus yaşamaya devam edeceğini söyleyen G.T., şöyle devam etti:

"Serbest bırakılmasından korkuyorum. Eğer dışarıya bırakılırsa ya benim çocuğuma ya da başka çocuklara musallat olacak. Bu raporu dikkate alınmasın. Ben bu insanın içeride kalması için elimden geleni yapacağım. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Son olarak yakalandığında Çınarcık Meydanı'nda çocukların etrafında rahatsızlık veriyordu. Parkta özellikle kaydıraktan çağırdığı çocuklarla konuştuğunu görenler var. Onlar da ifadelerini verdiler. Bütün aileler çocuklarına sorsunlar, kızmadan, bağırmadan böyle bir durum var mı, onları rahatsız eden var mı diye."